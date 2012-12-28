Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей

Липчанин продавал на маркетплейсе товары, к названию которых возникли вопросы.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск японской корпорации Makita к к индивидуальному предпринимателю из Липецкой области о незаконном использовании товарного знака на 2,9 миллиона рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, японская компания по производству электроинструментов «Макита Корпорейшн» требует компенсацию за незаконное использование товарного знака МАКIТА при продаже липецким предпринимателем продукции на сайте ozon.ru (ООО «Интернет-Решения»). Как говорится в иске, товары были маркированы обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком истца.«По мнению истца, предприниматель умышленно использует товарный знак МАКIТА, вводя потребителей в заблуждение и нанося ущерб деловой репутации японской компании. При этом маркетплейс, предоставляющий технические услуги для реализации таких товаров, согласно доводам истца, обязан был предотвратить нарушение, зная о возможных последствиях. Не получив ответа на досудебные претензии, японская компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать компенсацию в размере 2,9 миллиона рублей с индивидуального предпринимателя и 100 тысяч рублей с ООО «Интернет-Решения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В Липецк дело было передано из Москвы по подсудности. К тому же от исковых требований к маркетплейсу японская корпорация уже отказалась, так как ozon.ru ограничил видимость карточек товаров с артикулами, указанными в претензии. Производство по делу в этой части прекращено.Предварительное судебное заседание по делу состоится 24 ноября.