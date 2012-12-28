Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
Экономика
429
сегодня, 12:01
1
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Павел Фомин родился 6 декабря 1972 года в Липецке. Окончил исторический факультет ЛГПИ, экономический факультет Воронежского государственного университета, получил степень MBA, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров.
В конце 90-х годов Павел Фомин занимался развитиемсотовой связи в Липецке. Затем возглавлял филиалы федеральных сотовых компаний в Липецкой, Воронежской областях, в филиалах компаний телеком-отрасли по всей стране.
0
0
0
2
4
Комментарии (1)