В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати

В Центре карьеры НЛМК провели неделю машиностроения.

Школьникам и студентам профильных учебных заведений рассказали о машиностроительном комплексе комбината. В шести цехах с современным оборудованием проектируют, производят и обслуживают детали и узлы для агрегатов НЛМК. Здесь есть собственное литейное, кузнечное производство, цех металлоконструкций, цехи металлообработки и сборки.Особый интерес у студентов и школьников вызвали технологии 3D-печати. Ее на комбинате освоили несколько лет назад. На 3D-принтерах ежемесячно изготавливают сотни изделий различной конфигурации. Аддитивные технологии позволяют создавать формы сложной геометрии, увеличивают скорость изготовления деталей в пять раз и снижают затраты на механическую обработку. С использованием 3D-технологий на НЛМК создаются сложные корпуса и рабочие колёса для шламовых насосов, различные опоры, кронштейны и даже корпуса спекательных тележек агломерационных машин весом около 10 тонн.- Машиностроение – это стремительно развивающаяся отрасль. Сегодня современные технологии, цифровизация и автоматизация процессов кардинально меняют облик машиностроительного производства. Хочется рассказать ребятам в чем заключается суть профессии машиностроителя. Это очень востребованная сфера, которой нужны молодые специалисты, желающие развиваться, внедрять новые технологии и осваивать новые виды изделий, - отметил Алексей Косых, директор дирекции машиностроительного комплекса НЛМК.Неделя машиностроения — часть цикла профориентационных активностей в Центре карьеры НЛМК. В этом году здесь прошли недели экологии и цифровизации. Такие встречи помогают студентам узнать о современных технологиях и ближе познакомиться с профессией.- Грязинский технический колледж окончил мой брат, поэтому и я тоже поступил сюда. Специальность оператора станков с программным управлением хорошо оплачивается, перспективная. Хочется работать по профессии, на новом оборудовании, в хороших условиях, поэтому планирую прийти на комбинат, – поделился своими планами первокурсник Дмитрий Корнеев.Для выпускников, которые трудоустроились на комбинат в течение двух месяцев после получения диплома выплачивают подъемные. Первую выплату сотрудник получает при трудоустройстве, вторую – через полгода, третью – через год. И так – в течение первых двух лет работы в компании. Размер каждой равен минимальному размеру оплаты труда, в Липецкой области это 22 440 рублей в 2025 году.