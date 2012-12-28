55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
сегодня, 08:27
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Подозреваемый полностью признался в содеянном и раскаялся. По его словам, в ночь на 20 сентября, проходя мимо подъезда дома на улице Водопьянова, он заметил на скамейке мужчину, рядом с которым лежала сумка. Подкравшись сзади, злоумышленник похитил вещь, оставаясь незамеченным.
Похищенный телефон был изъят у задержанного. Денежные средства, похищенные с банковского счета, подозреваемый успел потратить на личные нужды.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Предусмотренное санкциями статьи максимальное наказание достигает шести лет лишения свободы. На время следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
