Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Читать все
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
Директор «Металлурга» решил сыграть в воротах и… забил гол соперникам
Спорт
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Спорт
Игрок липецкой команды по мини-футболу вывел сборную Кыргызстана в финал Кубка Азии-2026
Спорт
За Липецкую область теперь выступает победительница первенства мира
Спорт
Читать все
Происшествия
872
сегодня, 08:27
1

В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по городу Липецку в ходе оперативной работы задержали подозреваемого в хищении имущества у 45-летнего местного жителя. Злоумышленник похитил сумку, внутри которой находился мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После этого, используя банковское приложение на украденном телефоне, он перевел себе более 43 тысяч рублей со счета потерпевшего.

Подозреваемый полностью признался в содеянном и раскаялся. По его словам, в ночь на 20 сентября, проходя мимо подъезда дома на улице Водопьянова, он заметил на скамейке мужчину, рядом с которым лежала сумка. Подкравшись сзади, злоумышленник похитил вещь, оставаясь незамеченным.

Похищенный телефон был изъят у задержанного. Денежные средства, похищенные с банковского счета, подозреваемый успел потратить на личные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Предусмотренное санкциями статьи максимальное наказание достигает шести лет лишения свободы. На время следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
кража
0
0
1
5
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
32 минуты назад
Это как понять раскаялся,не задержали бы тогда бы радовался,что всё сошло с рук,грош цена такому раскачиванию, теперь посиди ворюга,подумай.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить