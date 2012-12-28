В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета

В вашем браузере отключен JavaScript

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по городу Липецку в ходе оперативной работы задержали подозреваемого в хищении имущества у 45-летнего местного жителя. Злоумышленник похитил сумку, внутри которой находился мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После этого, используя банковское приложение на украденном телефоне, он перевел себе более 43 тысяч рублей со счета потерпевшего.Подозреваемый полностью признался в содеянном и раскаялся. По его словам, в ночь на 20 сентября, проходя мимо подъезда дома на улице Водопьянова, он заметил на скамейке мужчину, рядом с которым лежала сумка. Подкравшись сзади, злоумышленник похитил вещь, оставаясь незамеченным.Похищенный телефон был изъят у задержанного. Денежные средства, похищенные с банковского счета, подозреваемый успел потратить на личные нужды.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Предусмотренное санкциями статьи максимальное наказание достигает шести лет лишения свободы. На время следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.