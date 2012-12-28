Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Читать все
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
43-летний ельчанин заплатил за интим-услуги 76 000 рублей
Происшествия
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
Из-за ОРВИ пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей
Происшествия
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
637
сегодня, 11:06
2

За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы

25 октября прошлого года из липецкой колонии №2 сбежали шестеро осужденных. 

Применивший насилие в отношении полицейского 29-летний гражданин Узбекистана получил 10 лет колонии строгого режима. Мужчину осудили по части второй статьи 318 УК РФ и наказание ему назначили по совокупности приговоров.  

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, 26 октября прошлого года полицейский участвовал в поиске осужденных, совершивших побег из липецкой колонии. Проезжая по улице Советской в селе Петровское, он заметил мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми. При задержании обвиняемый оказал сопротивление: полицейский получил закрытый перелом правой кисти. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Напомним, 25 октября прошлого года из колонии №2 сбежали шестеро заключённых, выкопав тоннель протяженностью почти 40 метров. Уже на следующий день после побега — 26 октября пятеро его участников были задержаны. Парвозбек Таробаев и Даврон Джабборов при задержании у трассы М-4, где они ждали вызванного через «Бла-бла-кар» водителя, пытались убежать: полицейский произвел несколько выстрелов из травматического оружия и прострелил бедро одному из беглецов. Шестого беглеца — Тургуна Абдуллаева задержали только 6 ноября.


побег
0
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
8 минут назад
Каков же уровень физподготовки этого полицейского?
Ответить
Житель
58 минут назад
Фильмов про спецагентов видимо когда-то много пересмотрели. В жизни так не бывает. Доблестная полиция найдёт и...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить