За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
сегодня, 11:06
25 октября прошлого года из липецкой колонии №2 сбежали шестеро осужденных.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, 26 октября прошлого года полицейский участвовал в поиске осужденных, совершивших побег из липецкой колонии. Проезжая по улице Советской в селе Петровское, он заметил мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми. При задержании обвиняемый оказал сопротивление: полицейский получил закрытый перелом правой кисти. Его здоровью был причинён тяжкий вред.
Напомним, 25 октября прошлого года из колонии №2 сбежали шестеро заключённых, выкопав тоннель протяженностью почти 40 метров. Уже на следующий день после побега — 26 октября пятеро его участников были задержаны. Парвозбек Таробаев и Даврон Джабборов при задержании у трассы М-4, где они ждали вызванного через «Бла-бла-кар» водителя, пытались убежать: полицейский произвел несколько выстрелов из травматического оружия и прострелил бедро одному из беглецов. Шестого беглеца — Тургуна Абдуллаева задержали только 6 ноября.
