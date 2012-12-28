Все новости
Общество
255
сегодня, 10:25

В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни

Лидер по названиям населенных пунктов, в которых используется имя человека – Задонский район.

Как сообщает  РИА Новости, Росреестр насчитал в России 8 городов с именами в названии.

«Помимо городов Владимир (Владимирская область) и Артем (Приморский край) в список попали Беслан (Республика Северная Осетия – Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в системе Росреестра содержатся более 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами.

«Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан – 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан – 35 деревень и сел, а также город республиканского значения Салават», — пишет РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

По всей карте Липецкой области рассыпаны десятки населённых пунктов, носящих имена людей, или являющиеся производными от них.

Если внимательно изучить карту Липецкой области, можно насчитать более полусотни «именных» населённых пунктов в регионе. Чаще всего это производные от христианских имён, или ставшие фамилиями помещиков, или обозначившие первых поселенцев.

Самая многочисленная группа — сёла, названные в честь христианских святых. Повсеместно встречающиеся Ивановки, Александровки, Владимировки, Никольские и Петровские чаще всего получали имена по церквям, освящённым в честь этих угодников Божиих. Например, село Никольское в Задонском районе выросло вокруг храма во имя Святителя Николая Чудотворца.

Другая крупная категория — названия, произошедшие от имён или фамилий землевладельцев. Так, село Барятино (Тербунский район) обязано своим именем князьям Барятинским, а Гагарино (Данковский район) — знаменитому роду Гагариных. Село Плеханово (Грязинский район) было переименовано в советское время в честь теоретика марксизма Георгия Плеханова. В честь ученого Чаплыгина назван бывший город Раненбург. Название поселка Лев Толстой —  говорит само за себя. А когда-то это было станцией Астапово, опять же, имеющей именной топоним.

«Именные» сёла равномерно распределены по области, но лидером по их количеству является Задонский район. Здесь на карте можно найти сразу несколько Александровок, Алексеевку, Владимировку, Дмитриевку, Ивановку, Никольское, Павловку, Семеновку, Сергеевку и Федоровку. Богат такими названиями и Данковский район.

К примеру, село Архангельское, присутствующее в нескольких районах, названо не в честь конкретного человека, а в честь бесплотных сил — Архангела Михаила, в чью честь был освящён местный храм.

Кстати, Аксай есть не только в Ростовской области, но и в Липецкой. Если в Ростовской области это город, и, как считает Росреестр, это имя, то в Усманском районе Аксай – село. В «Топонимике Липецкого края» сказано, что это название тюркского (татарского) происхождения, получено от балки, на которой находится: «ак» - белая, чистая, «сай» - балка.
