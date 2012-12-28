Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Происшествия
384
57 минут назад
3
19-летний парень пырнул друга ножом в плечо
И получил год и три месяца колонии.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в квартире в Ельце парень поссорился со своим другом и в ходе выяснения отношений схватил кухонный нож. Удар пришёлся в область левого плеча. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.
В суде 19-летний парень полностью признал вину, извинился и сообщил, что раскаивается и сожалеет о содеянном.
1
0
1
1
0
Комментарии (3)