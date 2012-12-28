19-летний парень пырнул друга ножом в плечо

И получил год и три месяца колонии.

Елецкий городской суд приговорил 19-летнего уроженца деревни Луговая Измалковского района к одному году трём месяцам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в квартире в Ельце парень поссорился со своим другом и в ходе выяснения отношений схватил кухонный нож. Удар пришёлся в область левого плеча. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.В суде 19-летний парень полностью признал вину, извинился и сообщил, что раскаивается и сожалеет о содеянном.