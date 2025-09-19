Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
19.09.2025
За украденное карманнице пришлось заплатить в пять раз больше
Она обчистила пассажирку елецкой маршрутки.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года в маршрутном автобусе воришка вытащила из сумки женщины сумки кошелёк, в котором были 3 000 рублей, две банковские карты и скидочные карты магазинов.
Подсудимая признала вину и раскаялась. Учитывая условия жизни ее и ее семьи, суд назначил ей штраф в 15 000 рублей.
