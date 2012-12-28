Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
В Липецке — новый директор парков
Общество
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
Читать все
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Общество
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
Происшествия
22 водителя автотранспортных предприятий сразились за звание лучших по профессии
Общество
На улице Московской перевернулась «Лада Гранта»
Происшествия
К открытию сезона театр Толстого обновился
Культура
В Липецкой области станет чуть прохладнее
Общество
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
«Металлург» сменил главного тренера
Спорт
Читать все
Общество
188
32 минуты назад
1

В Липецкой области станет чуть прохладнее

Температура вернется к значениям нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем. Будет преимущественно без осадков, лишь 20 сентября под влиянием североатлантического циклона возможны небольшие дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 3 градуса мороза. 

похолодание
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
NEON
21 минуту назад
Ночью грустные показатели температуры, если были бы облака, не было бы так холодно. Но при облаках высока вероятность дождей, что тоже не очень! уже не посидишь на лавочке.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить