В Липецкой области станет чуть прохладнее

Температура вернется к значениям нормы.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем. Будет преимущественно без осадков, лишь 20 сентября под влиянием североатлантического циклона возможны небольшие дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 3 градуса мороза.