Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Общество
188
32 минуты назад
1
В Липецкой области станет чуть прохладнее
Температура вернется к значениям нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 3 градуса мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)