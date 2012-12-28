46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей

Женщина хотела заработать на инвестициях.

15 сентября в полицию c заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя ельчанка.— Ещё 23 августа женщина установила приложение якобы для заработка на инвестициях и начала переводить деньги со своего счёта. Всего она успела отправить злоумышленникам три миллиона рублей, но потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.22-летний липчанин с 4 по 9 сентября общался с неизвестными под предлогом предотвращения списаний средств и перевёл на «безопасный счёт» 505 000 рублей.А 21-летний парень 20 дней пытался играть на бирже и перевёл мошенникам 640 000 рублей.