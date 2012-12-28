Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»

Мужчину ждёт суд.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт холодного оружия.«По данным следствия, в феврале этого года в помещении одного из специализированных магазинов Ельца мужчина продал нож, который по заключению эксперта относится к гражданскому коротко-клинковому колюще-режущему холодному оружию и изготовлен промышленным способом по типу охотничьих ножей. Но покупателем оказался участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Спустя три месяца — в мае на витрине того же магазина ельчанин разместил ещё один охотничий нож. Но он был изъят сотрудниками ОМВД России по городу Ельцу.Обвиняемый в ходе следствия признал вину.