Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Мужчину ждёт суд.
«По данным следствия, в феврале этого года в помещении одного из специализированных магазинов Ельца мужчина продал нож, который по заключению эксперта относится к гражданскому коротко-клинковому колюще-режущему холодному оружию и изготовлен промышленным способом по типу охотничьих ножей. Но покупателем оказался участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Спустя три месяца — в мае на витрине того же магазина ельчанин разместил ещё один охотничий нож. Но он был изъят сотрудниками ОМВД России по городу Ельцу.
Обвиняемый в ходе следствия признал вину.
