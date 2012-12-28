Все новости
Общество
170
37 минут назад

Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина

11 сентября в большом дворе на улице Неделина Почетный гражданин Липецка, Почётный и Заслуженный металлург России, председатель горсовета 2002-2010 годов Валерий Синюц и депутат городского Совета Игорь Подзоров встречались с ветеранами-НЛМК — жителями окрестных домов. 

Встреча ветеранов-металлургов на детской площадке проходила по-семейному тепло. 

— Валерий Иванович, а чем вы-то теперь занимаетесь? — Поинтересовалась у Валерия Синюца Александра Фурсова, проработавшая в подразделениях НЛМК более 40 лет.

IMG_1454.jpg

IMG_1466.jpg

— Детьми: внуками, правнуками. Моя правнучка в третьем классе, а правнуку — всего два с небольшим месяца, — поделился Валерий Синюц.

Ветеран НЛМК Александра Фурсова пришла на встречу вместе с соседом Виктором Пономарёвым, который 39 лет проработал в ЛПЦ-5 и ККЦ-2. А жена Виктора Пономарёва 40 лет трудилась в поликлинике НЛМК. Металлурги вспоминали добрым словом своих знаменитых коллег. 

После этого, как это обычно и бывает на встречах во дворах, перешли к бурному обсуждению проблем ЖКХ. 
IMG_1457.jpg

— Видим, что и ситуация с беспорядком на месте бывшего «Спутника» сдвинулась с мёртвой точки, — обратили внимание ветераны НЛМК.

—  Дикорастущую поросль вырубили, cейчас грунт насыпали. Со слов владельца участка, территорию освоят и приведут в порядок. Председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий говорит, что разрешение на строительство административного здания уже выдано и оно начнётся следующей весной, — ответил Игорь Подзоров.

Пенсионеры не могли не вспомнить и про долгое время неработающую первую поликлинику. 

— Идёт процесс с подрядчиком в Арбитражном суде. Когда он окончится, ремонт возобновит новый подрядчик. До конца года поликлинику надеются открыть, — в очередной раз доложил Игорь Подзоров.

Валерий Конюченко, который 40 лет работал в цехе металлических конструкций НЛМК и вышел на пенсию только 1 апреля этого года, попросил Игоря Подзорова походатайствовать о ещё одном пешеходном переходе через улицу Мичурина — в районе ЖЭКа. Подзоров рассказал, что механизм решения таких проблем отработан вместе с ГАИ. Недавно он уже выходил с комиссией оценивать аварийноопасную ситуацию на дороге между домами №28 и №32 по улице Мичурина, так что вопрос находится на контроле.

В завершении встречи ветераны НЛМК поблагодарили Игоря Подзорова и Валерия Синюца за конструктивный диалог на самые разные темы. 
благоустройство
НЛМК
Валерий Синюц
Игорь Подзоров
2
0
0
3
2
