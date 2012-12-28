Все новости
Общество
354
58 минут назад
1

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Кроме того, 12 сентября сразу после полуночи из-за ремонтных работ на сетях будет снижено давление холодной воды при подаче почти в двух десятках районов, предупредили в «РВК-Липецк». 

Так, с 01:00 и до завершения работ давление холодной воды будет снижено в поселках ЛТЗ, Сырского Рудника, микрорайонах Победа, Европейском, Университетском, Диком, 19-29-м районах и 34-м микрорайоне. Слабый напор возможен у потребителей на улицах Депутатской, Киевской, Котовского, Школьной, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина (Сырское), Циолковского, Гоголя, У. Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Механизаторов, Студенческого городка, Айвазовского, Ю. Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, М. Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, площадях Победы, Театральной, по проспекту Победы, в переулках Рядовом, Яблочкина, Балакирева.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 41, 43 по улице Ленина, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, №№ 13, 13а по улице Зегеля, №№ 1а, 1б, 3 по улице Плеханова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
12 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 222а по улице Зои Космодемьянской, №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, также обесточат улицу Передельческую, площадь Металлургов. 

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Продавец.
33 минуты назад
А нам пришла другая телефонограмма. Все перечисленные улицы с пониженным давлением это и есть улицы где не будет воды. Так каму верить?
Ответить
