На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Кроме того, 12 сентября сразу после полуночи из-за ремонтных работ на сетях будет снижено давление холодной воды при подаче почти в двух десятках районов, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 41, 43 по улице Ленина, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, №№ 13, 13а по улице Зегеля, №№ 1а, 1б, 3 по улице Плеханова.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 222а по улице Зои Космодемьянской, №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, также обесточат улицу Передельческую, площадь Металлургов.
