В Липецкой области сухо и теплее обычного

Но совсем скоро погода вернется к обычным осенним значениям.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на южной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 сентября —18 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 10 и 11 сентября — погода войдет в климатическую норму.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 9 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 1 градус тепла.