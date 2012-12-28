Все новости
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
316
сегодня, 17:00
1

В Липецкой области сухо и теплее обычного

Но совсем скоро погода вернется к обычным осенним значениям. 

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на южной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 сентября —18 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 10 и 11 сентября — погода войдет в климатическую норму. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

День 9 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 1 градус тепла. 

потепление
1
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ужас
29 минут назад
Помню 2010 год, я 31.08 купался в речке и жара была под 40, а 01.09 резко похолодало до 12 градусов.
Ответить
