Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Погода в Липецке
316
сегодня, 17:00
1
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Но совсем скоро погода вернется к обычным осенним значениям.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +21 до +26.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.
День 9 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 1 градус тепла.
1
0
0
2
0
Комментарии (1)