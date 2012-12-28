Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Блошиный рынок зачистили
Общество
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Читать все
Блошиный рынок зачистили
Общество
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
744
53 минуты назад
3

Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни

Травмы за эти три дня получили семь человек.

Две аварии со смертельным исходом произошли в Липецкой области за пятницу и выходные дни. 

Как сообщает Госавтоинспекция, 5 сентября в Задонском районе на трассе «Дон» 53-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм он умер на месте.

7 сентября в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Ленд Ровер» с 42-летней женщиной за рулем и «Мерседес» под управлением 63-летнего водителя. В столкновении погиб водитель «Мерседеса», управлявшая «Ленд Ровером» женщина госпитализирована. 


6 сентября в дорожных авария пострадали два подростка. 

В Краснинском районе на дороге Елец – Талица – Красное столкнулись «Лада Веста» под управлением 61-летнего мужчины и «Тойота» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии доставили в больницу  14-летнюю пассажирку «Тойоты».
 
В селе Тербуны на улице Солнечной 13-летний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем «Рено» под управлением 68-летнего водителя. Подросток госпитализирован.

Утром 7 сентября в Липецке на проспекте Победы столкнулись «Рено» с 63-летним мужчиной за рулем и «Ауди» с 34-летним водителем. Травмы в этой аварии получила 39-летняя пассажирка «Рено», женщину  госпитализировали.

авария
ДТП
0
2
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
27 минут назад
Веселенькие выходные. А мотоциклист в пятьдесят три это вообще огонь. Когда читаешь такие новости, то ощущение что люди стремятся к самоуничтожению. А особенно это заметно при передвижении по дорогам.
Ответить
Федор
35 минут назад
На кольцо на выезде с ОЭЗ авария произошла серьезная
Ответить
Юний грязи
37 минут назад
Родители без мозглые и покупают не ведомо что детям Вот и тог.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить