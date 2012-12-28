Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Травмы за эти три дня получили семь человек.
Как сообщает Госавтоинспекция, 5 сентября в Задонском районе на трассе «Дон» 53-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм он умер на месте.
7 сентября в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Ленд Ровер» с 42-летней женщиной за рулем и «Мерседес» под управлением 63-летнего водителя. В столкновении погиб водитель «Мерседеса», управлявшая «Ленд Ровером» женщина госпитализирована.
6 сентября в дорожных авария пострадали два подростка.
В Краснинском районе на дороге Елец – Талица – Красное столкнулись «Лада Веста» под управлением 61-летнего мужчины и «Тойота» под управлением 46-летнего водителя. С места аварии доставили в больницу 14-летнюю пассажирку «Тойоты».
В селе Тербуны на улице Солнечной 13-летний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем «Рено» под управлением 68-летнего водителя. Подросток госпитализирован.
Утром 7 сентября в Липецке на проспекте Победы столкнулись «Рено» с 63-летним мужчиной за рулем и «Ауди» с 34-летним водителем. Травмы в этой аварии получила 39-летняя пассажирка «Рено», женщину госпитализировали.
