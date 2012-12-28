На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 7 августа станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 16-ти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 7, 7/2, 9 по улице Липовской, частный сектор улиц Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, переулка Каштанового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.