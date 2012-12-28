15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
Общество
29 минут назад
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 7 августа станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 16-ти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
