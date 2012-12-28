Все новости
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
На улице в Липецке нашли труп
Происшествия
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
Неделю липчане вплывают в свой подъезд
Общество
На улице в Липецке нашли труп
Происшествия
«Клуб городского жителя — это универсальная площадка, где нет деления на своих и чужих»
Общество
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Спорт
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Происшествия
В реки области выпустят 3,5 миллиона мальков
Общество
Рядом с Комсомольским прудом стало еще больше птиц
Общество
Прохладная погода простоит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Спорт
158
сегодня, 17:12

Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России

Победу в Перми Евгений Стрельников одержал, благодаря таланту и морально-волевым качествам.

Евгений Стрельников ил липецкого клуба «Белый тигр» стал победителей VI Летней спартакиады молодёжи России по киокушинках. На татами в Перми сражались бойцы 18-21 года, наш земляку не было равных в весовой категории до 75 кг.

Евгений провёл три боя, причем в первом из них против хозяина ковра пермяк Мухаммед Гусейнов травмировал руку и в дальнейшем выступал, превозмогая боль. Тем не менее, липчанин вышел победителем из этой схватки.

Во втором бою травма давала о себе знать, поэтому Стрельников сделал ставку на удары ногами, благодаря одному из которых в падении одержал досрочную победу над Станиславом Скрипниковым из Ростовской области.


Тот самый мастерский удар ногой в полуфинале

В финале нашему бойцу противостоял Николай Ищенко из Тюменской области. Оба соперника были достойны победы, но судьи отдали голоса за нашего земляка.

Подготовил новоиспечённого сильнейшего молодого каратиста России тренер Артур Саргсян.

a1ZVbDEQsXhzrBUdfLqAGceUwza-58Ny7OADslSRt93gM7mYm5ksAjhscj7m-y3CrL2YrupjuMWOnDochOSvF21P.jpg

Чемпион и его молодой наставник

Президент и главный тренер СК «Белый тигр» Юрий Смыков отметил, что этот триумф стал результатом огромной работы и силы духа. И выразил уверенность, что перспективный боец не остановится на достигнутом.

Фото из архива участников соревнований, предоставлено спорстменами
Каратэ
киокушинкай
