Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России

Победу в Перми Евгений Стрельников одержал, благодаря таланту и морально-волевым качествам.

Во втором бою травма давала о себе знать, поэтому Стрельников сделал ставку на удары ногами, благодаря одному из которых в падении одержал досрочную победу над Станиславом Скрипниковым из Ростовской области.











Тот самый мастерский удар ногой в полуфинале

















Президент и главный тренер СК «Белый тигр» Юрий Смыков отметил, что этот триумф стал результатом огромной работы и силы духа. И выразил уверенность, что перспективный боец не остановится на достигнутом.







Фото из архива участников соревнований, предоставлено спорстменами

Евгений Стрельников ил липецкого клуба «Белый тигр» стал победителей VI Летней спартакиады молодёжи России по киокушинках. На татами в Перми сражались бойцы 18-21 года, наш земляку не было равных в весовой категории до 75 кг.Евгений провёл три боя, причем в первом из них против хозяина ковра пермяк Мухаммед Гусейнов травмировал руку и в дальнейшем выступал, превозмогая боль. Тем не менее, липчанин вышел победителем из этой схватки.В финале нашему бойцу противостоял Николай Ищенко из Тюменской области. Оба соперника были достойны победы, но судьи отдали голоса за нашего земляка.Подготовил новоиспечённого сильнейшего молодого каратиста России тренер Артур Саргсян.