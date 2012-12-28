Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
сегодня, 17:12
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
Победу в Перми Евгений Стрельников одержал, благодаря таланту и морально-волевым качествам.
Евгений провёл три боя, причем в первом из них против хозяина ковра пермяк Мухаммед Гусейнов травмировал руку и в дальнейшем выступал, превозмогая боль. Тем не менее, липчанин вышел победителем из этой схватки.
Во втором бою травма давала о себе знать, поэтому Стрельников сделал ставку на удары ногами, благодаря одному из которых в падении одержал досрочную победу над Станиславом Скрипниковым из Ростовской области.
Тот самый мастерский удар ногой в полуфинале
Подготовил новоиспечённого сильнейшего молодого каратиста России тренер Артур Саргсян.
Президент и главный тренер СК «Белый тигр» Юрий Смыков отметил, что этот триумф стал результатом огромной работы и силы духа. И выразил уверенность, что перспективный боец не остановится на достигнутом.
Фото из архива участников соревнований, предоставлено спорстменами
