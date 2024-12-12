Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе

Всё самое главное про наступивший четверг.

Температура в Липецке поднимется до 23-25 градусов, обойдётся без осадков.















- пр-т. Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.















В Липецке продолжаются мероприятия в честь Дня российского флага, хотя он ещё даже не наступал. В 11:00 в Библиотечно-информационном Центре «Рудничный» пройдёт игра-викторина «Флагу России – виват!» (6+).











Фото vk.com/club177554221





Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:03 на авторский поэтический спектакль от Нины Астрелиной «Навстречу солнцу» (16+).













Фото vk.com/vbiblioteku

А ещё «Библиотека» в 19:03 предлагает посетить лекцию встречу с говорящим названием «Пушкин как альтернатива современной психотерапии» (16+).















В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня тоже пройдёт лекция. В 18:00 продолжится цикл «Секреты художественных технологий» с художником и дизайнером Владимиром Зеленевым.









Сегодня он проведет беседу на тему «Фрески. Античный мир и Ренессанс. Технология живописи, сюжеты, авторы» (16+). Исследователь объяснит скрытые смыслы монументальных шедевров, дошедших до нас сквозь века. Расскажет, как создавались фрески в Древнем мире и эпоху Возрождения, какие техники использовали мастера и почему эти произведения искусства до сих пор восхищают нас своей красотой.





Продолжительность около 45 минут, вход свободный.





А жители района сырского рудника сегодня могут посвятить вечер кино. В 19:00 возле ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) на большом экране бесплатно покажут фильм «Новый год в Березовке». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Ольга Ланд (6+).

В ролях: Дмирий Нагиев, Анастасия Уколова, Алексей Шевченков.















Выжить после отпуска

Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывает 43% горожанок и 31% представителей сильного пола.















Тяжелее всех выход на работу даётся врачам, среди которых нервничают 45%, бухгалтерам – 45% и PR-специалистам - 40%. Легче всего переносят ситуацию дизайнеры, среди который волнуются только 17%, программисты и маркетологи – по 23%.







Самые большие зарплаты в Липецке





SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий Липецка в августе. Самые большие цифры фигурируют в предложении о работе для разливщиков стали – до 140 тысяч рублей. Компания обещает ДМС, компенсацию аренды жилья и питания и различные корпоративные льготы.



















Кинопремьеры

Как обычно, по четвергам репертуар кинотеатров обновляется. С сегодняшнего дня можно посмотреть новые фильмы.



«Ритм мечты». Россия, 2025. Комедия, драма. Режиссёр Ирина Боровская (6+).





Лишенная слуха девочка при помощи верных друзей штурмует танцевальный конкурс





В ролях: Виктор Хориняк, Анна Вилкова, Алиса и Эдеард Меняйкины.









«Геля». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Стас Иванов (16+).





Дальнобойщик берется угнать «Гелендваген», обещая успеть к родам любимой жены. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом!





В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов.









«Побег из зоопарка». Германия, 2024. Семейный. Режиссёр Вайт Хелмер (6+).





В ролях: Мерет Беккер, Фред Аарон Блейк, Аннет Блум.





Дорогие липчане! Где бы вы ни находились – на работе или на отдыхе, не стоит забывать и о новостях. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!

С 10:00 до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;- пр-т. 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Папанина, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке рядовом.В селе Сырском неудобства придётся пережить обитателям частных длмов на улицах Калинина, Пролатарской и садовой.Проблемных мест в городе, как обычно, немало. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или другие приложения, которые подскажут, как объехать наиболее крупные пробки.А в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) в 14:00 начнётся познавательный час «Вьётся над Россией флаг её судьбы»Авторские стихи и музыка о мечте, выборе, счастье, о любви, многогранности жизни. Продолжительность – 1 час, вход – донат.Читает филолог и преподаватель Лариса Михайлова.В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей. Рейтинг на «Кинопоиске» - 5,4.Сегодня 37% липчан жалуются стресс после отпуска, выяснили в SuperJob.В Липецке набирают и слесарей на зарплату 108 тысяч рублей. Плюс, питание, обучение, годовую премию и служебный транспорт. На третьем месте – главный бухгалтер с зарплатой от 100 тысяч рублей. В рейтинг также вошли вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 90 тысяч рублей.Фильм с настоящими животными в кадре. Обезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями – пернатым красавцем орлом, хитрым енотом и харизматичным хамелеоном им предстоит освободить из неволи всех животных в городе.