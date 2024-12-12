У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
59 минут назад
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Всё самое главное про наступивший четверг.
Температура в Липецке поднимется до 23-25 градусов, обойдётся без осадков.
С 10:00 до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
- ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
- пр-т. 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21;
- пр-т. Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.
В селе Сырском неудобства придётся пережить обитателям частных длмов на улицах Калинина, Пролатарской и садовой.
Пробки
Проблемных мест в городе, как обычно, немало. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или другие приложения, которые подскажут, как объехать наиболее крупные пробки.
День флага
В Липецке продолжаются мероприятия в честь Дня российского флага, хотя он ещё даже не наступал. В 11:00 в Библиотечно-информационном Центре «Рудничный» пройдёт игра-викторина «Флагу России – виват!» (6+).
Фото vk.com/club177554221
Поэтесса
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:03 на авторский поэтический спектакль от Нины Астрелиной «Навстречу солнцу» (16+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Авторские стихи и музыка о мечте, выборе, счастье, о любви, многогранности жизни. Продолжительность – 1 час, вход – донат.
Пушкин, как альтернатива
А ещё «Библиотека» в 19:03 предлагает посетить лекцию встречу с говорящим названием «Пушкин как альтернатива современной психотерапии» (16+).
Мир мозаики и эмалей
В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня тоже пройдёт лекция. В 18:00 продолжится цикл «Секреты художественных технологий» с художником и дизайнером Владимиром Зеленевым.
Сегодня он проведет беседу на тему «Фрески. Античный мир и Ренессанс. Технология живописи, сюжеты, авторы» (16+). Исследователь объяснит скрытые смыслы монументальных шедевров, дошедших до нас сквозь века. Расскажет, как создавались фрески в Древнем мире и эпоху Возрождения, какие техники использовали мастера и почему эти произведения искусства до сих пор восхищают нас своей красотой.
Продолжительность около 45 минут, вход свободный.
Кино под открытым небом
А жители района сырского рудника сегодня могут посвятить вечер кино. В 19:00 возле ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) на большом экране бесплатно покажут фильм «Новый год в Березовке». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Ольга Ланд (6+).
В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей. Рейтинг на «Кинопоиске» - 5,4.
В ролях: Дмирий Нагиев, Анастасия Уколова, Алексей Шевченков.
Выжить после отпуска
Сегодня 37% липчан жалуются стресс после отпуска, выяснили в SuperJob.
Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывает 43% горожанок и 31% представителей сильного пола.
Тяжелее всех выход на работу даётся врачам, среди которых нервничают 45%, бухгалтерам – 45% и PR-специалистам - 40%. Легче всего переносят ситуацию дизайнеры, среди который волнуются только 17%, программисты и маркетологи – по 23%.
Самые большие зарплаты в Липецке
SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий Липецка в августе. Самые большие цифры фигурируют в предложении о работе для разливщиков стали – до 140 тысяч рублей. Компания обещает ДМС, компенсацию аренды жилья и питания и различные корпоративные льготы.
Кинопремьеры
Как обычно, по четвергам репертуар кинотеатров обновляется. С сегодняшнего дня можно посмотреть новые фильмы.
«Ритм мечты». Россия, 2025. Комедия, драма. Режиссёр Ирина Боровская (6+).
Лишенная слуха девочка при помощи верных друзей штурмует танцевальный конкурс
В ролях: Виктор Хориняк, Анна Вилкова, Алиса и Эдеард Меняйкины.
«Геля». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Стас Иванов (16+).
Дальнобойщик берется угнать «Гелендваген», обещая успеть к родам любимой жены. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом!
В ролях: Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов.
«Побег из зоопарка». Германия, 2024. Семейный. Режиссёр Вайт Хелмер (6+).
Фильм с настоящими животными в кадре. Обезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями – пернатым красавцем орлом, хитрым енотом и харизматичным хамелеоном им предстоит освободить из неволи всех животных в городе.
В ролях: Мерет Беккер, Фред Аарон Блейк, Аннет Блум.
