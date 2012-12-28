На старом стадионе нашли пять снарядов

Сегодня днём их уничтожили.

Сегодня днём на спецплощадке в Тербунском районе были уничтожены пять снарядов.Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, боеприпасы нашли 8 августа на старом стадионе в селе Марьино-Николаевка в 300 метрах от ближайшего жилого дом и в 500 метрах от дороги. Эвакуации населения и перекрытия дороги не потребовалась.Утром 13 августа в село прибыла пиротехническая группа Управления ГПСС Липецкой области, а днём снаряды уничтожили.