Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах

Обстановка на дорогах Липецкой области в нынешнем году стала чуть спокойнее по сравнению с прошлым годом.



Липецкая область заняла 22 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2025 года. Исследование опубликовало РИА Новости на основе данных МВД РФ. За первое полугодие 2025 года количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта в нашем регионе составило 78,2. По сравнению с прошлым годом количество пострадавших в авариях снизилось на 1,9%. Число пострадавших в ДТП в пересчете на 100 тысяч жителей с января по июнь 2025-го составило 57,7.В январе-июне 2025 года, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также снизилось —- число погибших уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 2,8%, а число раненых снизилось на 1%. В более чем половине регионов аварийность с пострадавшими на дорогах сократилась. В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими.Лидером рейтинга, как и годом ранее остается Чечня, где на 100 тысяч машин произошло 13,9 ДТП с пострадавшими, второе место у Томской области (38,4), тройку лидеров замкнул ЯНАО (39,3). Аутсайдерами рейтинга стали Тыва (379,6 ДТП на 100 тысяч авто), Костромская область (217,8) и Калмыкия (199,3).