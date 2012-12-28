Все новости
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Происшествия
166
сегодня, 18:36
3

Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах

Обстановка на дорогах Липецкой области в нынешнем году стала чуть спокойнее по сравнению с прошлым годом.

Липецкая область заняла 22 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах за первое полугодие 2025 года. Исследование опубликовало РИА Новости на основе данных МВД РФ. За первое полугодие 2025 года количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта в нашем регионе составило 78,2. По сравнению с прошлым годом количество пострадавших в авариях снизилось на 1,9%. Число пострадавших в ДТП в пересчете на 100 тысяч жителей с января по июнь 2025-го составило 57,7.

В январе-июне 2025 года, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также снизилось —- число погибших уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 2,8%, а число раненых снизилось на 1%. В более чем половине регионов аварийность с пострадавшими на дорогах сократилась. В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими. 

Лидером рейтинга, как и годом ранее остается Чечня, где на 100 тысяч машин произошло 13,9 ДТП с пострадавшими, второе место у Томской области (38,4), тройку лидеров замкнул ЯНАО (39,3). Аутсайдерами рейтинга стали Тыва (379,6 ДТП на 100 тысяч авто), Костромская область (217,8) и Калмыкия (199,3). 

авария
ДТП
1
0
2
0
0

Комментарии (3)

Алькаш
9 минут назад
Был бы я начальником мвды были бы мы на первом месте!Сам регестрирую,сам данные отправляю.
Антибиотик
16 минут назад
Почему патрульный автомобиль стоит с нарушением?
Александр Н.
сегодня, 18:52
Неужели у кого то ещё хуже.
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
