7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
сегодня, 18:36
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Обстановка на дорогах Липецкой области в нынешнем году стала чуть спокойнее по сравнению с прошлым годом.
В январе-июне 2025 года, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также снизилось —- число погибших уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 2,8%, а число раненых снизилось на 1%. В более чем половине регионов аварийность с пострадавшими на дорогах сократилась. В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими.
Лидером рейтинга, как и годом ранее остается Чечня, где на 100 тысяч машин произошло 13,9 ДТП с пострадавшими, второе место у Томской области (38,4), тройку лидеров замкнул ЯНАО (39,3). Аутсайдерами рейтинга стали Тыва (379,6 ДТП на 100 тысяч авто), Костромская область (217,8) и Калмыкия (199,3).
