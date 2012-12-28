В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду

1 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Тракторного и Сокола, предупредили в компании.

С 09:00 и до завершения работ подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 8 по проспекту Победы и в частном секторе Сокола – на улицах Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, в переулках Чугунном, Ростовском, Ракетном, Теплом, Болотникова, Курчатова, Полтавском, Войнич, Свободном.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.1 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 50а по улице Юношеской, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20 по улице Мичурина, № 37 по улице Котовского, №№ 9, 15а, 15б, 15в, 17а по улице Неделина.С 09:00 до 16:00 не будет света в доме № 187а по улице Студеновской.С 09:00 до 14:00 обесточат дом № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, улицы 20-го Партсъезда, Маяковского, Красную.