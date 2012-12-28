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Общество
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сегодня, 19:14
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В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
1 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Тракторного и Сокола, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 8 по проспекту Победы и в частном секторе Сокола – на улицах Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, в переулках Чугунном, Ростовском, Ракетном, Теплом, Болотникова, Курчатова, Полтавском, Войнич, Свободном.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 50а по улице Юношеской, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20 по улице Мичурина, № 37 по улице Котовского, №№ 9, 15а, 15б, 15в, 17а по улице Неделина.
С 09:00 до 16:00 не будет света в доме № 187а по улице Студеновской.
С 09:00 до 14:00 обесточат дом № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, улицы 20-го Партсъезда, Маяковского, Красную.
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