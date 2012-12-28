В Липецком городском Совете депутатов состоялся торжественный приём, посвящённый Дню рождения Липецка.

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В большом зале, где обычно проходят сессии, сегодня началось официальное празднование Дня города и Дня металлурга. Здесь можно было увидеть и экс-губернатора Олега Королёва, что-то обсуждавшего с экс-мэром Михаилом Гулевским.Приехали гости из Ярославля, Тулы, Москвы, Грозного, а также из сербского города-побратима Крушеваца. Среди присутствующих были почётные граждане Липецка.— Для нас большая честь, что вы сегодня вместе с нами пришли разделить столь важный праздник — День рождения нашего любимого города. Липецку сегодня исполнилось 322 года. Для нас Липецк — это не просто точка на карте, это наши улицы, наши парки, наши дома, наши семьи, тепло и уют семейного очага. Липецк — это люди. Липецк — это город с сильным характером. Много было сложных времён за эти триста лет, но каждое событие, каждая эпоха делала наш город таким, каким мы знаем его сейчас — сильным, успешным, уверенным, — обратился к собравшимся мэр Роман Ченцов.— Как для любого города, день рождения — это, наверное, самый любимый и ожидаемый праздник. Тем более когда нам есть чем гордиться, есть что показать и нашим любимым липчанам, и гостям города, которые сегодня приехали разделить с нами радость этого праздника. Мы любим свой город. Город металлургов, город врачей, город учителей, город строителей, просто город счастливых людей. Я хочу пожелать всем доброго здоровья, благополучия, чтобы все мечты сбывались! — пожелала председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай.— Я хотел бы поздравить с этим замечательным праздником всю нашу дружную, большую семью, любимую нами. Я думаю, есть и ответная реакция от этой огромной семьи — а их всего лишь 500 тысяч. Ради кого мы сегодня работаем! А ведь это они — липчане — делают наш город чище, краше. Это они делают проживание в Липецке более комфортным. Это они благоустраивают наш город. Они творят и созидают. Они работают отлично — наши липчане! — поздравил горожан Михаил Гулевский.По традиции мэр и председатель горсовета возложили корзину цветов к памятнику липецкому градоначальнику Митрофану Клюеву.Торжества продолжились в концертном зале «Казаки России». Там вручили награды новым почётным гражданам Липецка. Ими стали меценат Николай Бобин и мастер производственного обучения Липецкого политехнического техникума Михаил Никифоров.Для гостей выступили ансамбль «Казаки России».