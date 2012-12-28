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сегодня, 13:45
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«Чтобы все мечты сбывались!»

В Липецком городском Совете депутатов состоялся торжественный приём, посвящённый Дню рождения Липецка.

В большом зале, где обычно проходят сессии, сегодня началось официальное празднование Дня города и Дня металлурга. Здесь можно было увидеть и экс-губернатора Олега Королёва, что-то обсуждавшего с экс-мэром Михаилом Гулевским.



Приехали гости из Ярославля, Тулы, Москвы, Грозного, а также из сербского города-побратима Крушеваца. Среди присутствующих были почётные граждане Липецка.



— Для нас большая честь, что вы сегодня вместе с нами пришли разделить столь важный праздник — День рождения нашего любимого города. Липецку сегодня исполнилось 322 года. Для нас Липецк — это не просто точка на карте, это наши улицы, наши парки, наши дома, наши семьи, тепло и уют семейного очага. Липецк — это люди. Липецк — это город с сильным характером. Много было сложных времён за эти триста лет, но каждое событие, каждая эпоха делала наш город таким, каким мы знаем его сейчас — сильным, успешным, уверенным, — обратился к собравшимся мэр Роман Ченцов.

— Как для любого города, день рождения — это, наверное, самый любимый и ожидаемый праздник. Тем более когда нам есть чем гордиться, есть что показать и нашим любимым липчанам, и гостям города, которые сегодня приехали разделить с нами радость этого праздника. Мы любим свой город. Город металлургов, город врачей, город учителей, город строителей, просто город счастливых людей. Я хочу пожелать всем доброго здоровья, благополучия, чтобы все мечты сбывались! — пожелала председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай.

— Я хотел бы поздравить с этим замечательным праздником всю нашу дружную, большую семью, любимую нами. Я думаю, есть и ответная реакция от этой огромной семьи — а их всего лишь 500 тысяч. Ради кого мы сегодня работаем! А ведь это они — липчане — делают наш город чище, краше. Это они делают проживание в Липецке более комфортным. Это они благоустраивают наш город. Они творят и созидают. Они работают отлично — наши липчане! — поздравил горожан Михаил Гулевский.



По традиции мэр и председатель горсовета возложили корзину цветов к памятнику липецкому градоначальнику Митрофану Клюеву.



Торжества продолжились в концертном зале «Казаки России». Там вручили награды новым почётным гражданам Липецка. Ими стали меценат Николай Бобин и мастер производственного обучения Липецкого политехнического техникума Михаил Никифоров.



Для гостей выступили ансамбль «Казаки России».

День города
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Колян
11 минут назад
Наверное совет старейшин на общественном транспорте в гороком добирались.
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Мечты должны
15 минут назад
Сбываться у администрации или у населения с зп в 30 тысяч?
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Сергей Б
23 минуты назад
С праздником, город Липецк! Держись! Все наладится.
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У тех
29 минут назад
Кто это организовывает, всё сбылось ! Никто в этом и не сомневается.
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Animal Planet.
29 минут назад
Приятно видеть Гулевского,при нем было все нормально и не было такой разрухи как сейчас.
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народ
35 минут назад
и партия едины,корррупция не победима.
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гость
53 минуты назад
Копенкина на всех мероприятиях , а какой от нее толк все эти годы ?
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Вопрос Гостю
26 минут назад
А кто это - Копенкина ? А Олегу Петровичу - наш привет !
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Тот же
33 минуты назад
что и от остальных
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