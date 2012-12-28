Президент РФ утвердил изменения в ношении военной формы для армии и спецслужб

Согласно изменениям, вводятся новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм.