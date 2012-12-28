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В России
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сегодня, 11:36
Президент РФ утвердил изменения в ношении военной формы для армии и спецслужб
Согласно изменениям, вводятся новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм.
«Знаки различия — введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Для военнослужащих ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах», — говорится в документе.
Обновления затронули и полевую форму. Для сотрудников разведки и ФСБ введены новые комплекты летней и зимней экипировки, включая камуфляжные куртки, утепленные головные уборы, защитное белье, специализированные носки и обувь для различных климатических условий, — передает РБК.
Уточнены правила ношения формы для женщин-военнослужащих, в том числе в морских частях и учебных заведениях ФСБ. Обновлена морская форма, в частности погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, проходящих службу на флоте.
Документ также отменяет ряд устаревших положений, действовавших с 2014 по 2020 год. Обновления вступают в силу с момента публикации и реализуются за счет текущих бюджетов силовых структур.
В ноябре 2024 года в Росгвардии обновили элементы форменной одежды для женщин — согласно постановлению правительства, сотрудницы ведомства будут носить шляпы вместо пилоток, которые раньше были частью их формы.
Согласно документу, для лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, теперь предусмотрена шерстяная шляпа синего цвета с кантами крапового оттенка. Для женщин высшего начальствующего состава кант будет красным. Головной убор также украшен кокардой.
Кроме этого, была введена повседневная версия шляпы — аналогичного синего цвета и с той же цветовой гаммой кантов в зависимости от звания.
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