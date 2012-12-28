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В России
42
44 минуты назад

Максимальную скорость прокатных электросамокатов снизили до до 20 км/ч

До сих пор все прокатные электросамокаты не могли разгоняться быстрее 25 км/ч, ограничение прописано на уровне софта.

С 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снизился до 20 км/ч, — рассказали в компаниях «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), согласно правилам дорожного движения (ПДД).

Как отметили в компаниях, снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. Установленный в каждом самокате IoT-модуль технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч, — пишут «Известия».

Предполагается, что такие ограничения повлияют на пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство водителей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, однако есть небольшая часть людей, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Доля таких пользователей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от всех.

Операторы напомнили о действующих ПДД, согласно которым при отсутствии велодорожки движение СИМ по тротуарам приоритетно перед движением по правому краю дороги, то есть самокат обязан двигаться по тротуару. У велосипедов, наоборот, приоритет у правого края дороги перед тротуаром. Поэтому маломощные средства индивидуальной мобильности по закону преимущественно двигаются вместе с пешеходами.
электросамокаты
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