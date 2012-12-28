Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
В России
42
44 минуты назад
Максимальную скорость прокатных электросамокатов снизили до до 20 км/ч
До сих пор все прокатные электросамокаты не могли разгоняться быстрее 25 км/ч, ограничение прописано на уровне софта.
Как отметили в компаниях, снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. Установленный в каждом самокате IoT-модуль технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч, — пишут «Известия».
Предполагается, что такие ограничения повлияют на пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство водителей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, однако есть небольшая часть людей, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Доля таких пользователей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от всех.
Операторы напомнили о действующих ПДД, согласно которым при отсутствии велодорожки движение СИМ по тротуарам приоритетно перед движением по правому краю дороги, то есть самокат обязан двигаться по тротуару. У велосипедов, наоборот, приоритет у правого края дороги перед тротуаром. Поэтому маломощные средства индивидуальной мобильности по закону преимущественно двигаются вместе с пешеходами.
0
0
0
0
0
Комментарии