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сегодня, 10:00
В США вертолет упал в реку Гудзон
В результате происшествия погибли шесть человек.
В береговой охране заявили, что остановили движение судов в районе крушения вертолета. По информации сайта отслеживания полетов FlightRadar, потерпевший крушение вертолет находился в воздухе в течение 15 минут.
Президент США Дональд Трамп назвал кошмарным крушение туристического вертолета в Нью-Йорке и пообещал, что американские власти вскоре представят предварительные выводы о причинах случившегося.
«Кошмарное падение вертолета в реку Гудзон. Похоже, что с нами больше нет шести человек: пилота, двух совершеннолетних и трех детей. Кадры крушения вселяют ужас», — написал накануне американский лидер в соцсетях.
По его словам, расследованием крушения вертолета занимается министр транспорта Шон Даффи.
«Министр транспорта [США] Шон Даффи и его талантливые подчиненные активно занимаются делом. Вскоре последуют объявления о том, что именно произошло и почему», — отметил Трамп.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее подтвердил, что погибли все шесть человек, находившихся на борту вертолета, который рухнул в Гудзон. По сведениям телеканала ABC News, в катастрофе погибли главы подразделения компании Siemens в Испании и Юго-Западной Европе Агустина Эскобара, его жены и троих их детей. Кроме того, погиб пилот вертолета.
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