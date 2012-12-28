В Ссёлках отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды в Ссёлках 10 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся здание № 2 по улице Ракитной, также жители частного сектора улиц Кирова, Гагарина, Ракитной, Ленина, Комарова, Краеведческой, 300 лет Флота России, Кольцова, братьев Сенявиных, Апраксина, Заповедной, Мартынова, Высоцкого, Хрустальной, Цветаевой, Барковского, Сибирской, Знаменского, Мазурука, переулков Лазурного, Благодатного.







Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



10 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Зои Космодемьянской, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, на улицах Земляничной, Васильковой, Надежды, Арсеньева, Белорусской, Баумана, Литейной, в переулке Свободном.

