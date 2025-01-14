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57 минут назад
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На улице 8 Марта наводят порядок

Обещали — до конца этого месяца, но к работам приступили уже сегодня.

На улице 8 Марта сегодня наводят порядок — убирают вырванные с корнем и сломанные деревья, лежащие вдоль дороги.

Напомним, в редакцию GOROD48 обратился липчанин Сергей Лёвин, который пожаловался на бардак на улице 8 Марта. Стихийная свалка образовалась вдоль дороги у домов №26/3 и №32а. Мусор остался после демонтажа металлических гаражей в августе прошлого года. Помимо строительных отходов, улицу «украшали» вырванные с корнем и сломанные деревья.

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— Мусор будет вывезен до конца января, — пообещали 14 января GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Но уже сегодня — 15 января улицу 8 Марта начали приводить в порядок.

— Приехали две машины — убирают деревья. Надеюсь, что и до мусорных куч дойдёт, — поделился радостной новостью Сергей Лёвин.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сотрудники «Зеленхоза» приступили к вывозу сломанных деревьев. Работы по уборке территории будут выполнены до конца текущей недели, а мусор будет вывезен до конца января.
благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (3)

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15 минут назад
Можно будет ,,Красно-Белое" открывать.
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Игорь.
29 минут назад
Горького12.сухое дерево не спиливаю. 3 год.
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Городу 48
48 минут назад
Ожидайте , скоро я вам пришлю целое эссе с фото в продолжение темы . Таких куч мусора после демонтажа гаражей масса , как и самых ржавых бесхозных гаражей , и тонны отписок от депутатов и Департамента развития территории. И как совпадение , именно в центре города .
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