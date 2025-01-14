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Общество
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57 минут назад
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На улице 8 Марта наводят порядок
Обещали — до конца этого месяца, но к работам приступили уже сегодня.
Напомним, в редакцию GOROD48 обратился липчанин Сергей Лёвин, который пожаловался на бардак на улице 8 Марта. Стихийная свалка образовалась вдоль дороги у домов №26/3 и №32а. Мусор остался после демонтажа металлических гаражей в августе прошлого года. Помимо строительных отходов, улицу «украшали» вырванные с корнем и сломанные деревья.
— Мусор будет вывезен до конца января, — пообещали 14 января GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Но уже сегодня — 15 января улицу 8 Марта начали приводить в порядок.
— Приехали две машины — убирают деревья. Надеюсь, что и до мусорных куч дойдёт, — поделился радостной новостью Сергей Лёвин.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, сотрудники «Зеленхоза» приступили к вывозу сломанных деревьев. Работы по уборке территории будут выполнены до конца текущей недели, а мусор будет вывезен до конца января.
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