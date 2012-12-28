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30 минут назад
4

«Надо, чтобы здесь все гудело и шумело» — театр «Казаки России» ждет разрешения на открытие бывшего «Октября»

Пока театр улаживает разногласия с энергетиками, и готовит новую постановку.

Театр танца «Казаки России» переехал в здание бывшего ККЗ «Октябрь», можно сказать, только в начале 2025 года (заявление о передаче отремонтированного по национальному проекту «Культура» здания было сделано 20 августа 2024 года). Это как с новой квартирой — до того, как в нее переезжать, все надо довести до ума. Здание до сих пор отмывают после строителей.

Народный артист России, художественный руководитель театра танца «Казаки России» Леонид Милованов провел для GOROD48 экскурсию по зданию «Октября». Но не смог ответить на вопрос, когда начнутся спектакли и концерты. По словам Леонида Милованова, «РВК-Липецк» не подписывает документы.

— Нам не дают разрешения на то, чтобы мы эксплуатировали зал в полную мощь, чтобы сюда зашли 640 человек. Это невозможно по безопасности «РВК». Непонятно, вроде, по стандартам все делали, здесь раньше был кинотеатр, также люди садились, все устраивало, а теперь не устраивает. Все службы дали добро, только «РВК» не дает, — сетует Леонид Милованов.

«РВК-Липецк никаких ограничений по открытию объекта не вводил и не может вводить. При этом договорные отношения по поставке воды на хозбытовые нужды между водоканалом и ККЦ имеются», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

Пока танцоры и энергетики улаживают разногласия, в большом зале «Октября» уже ведутся репетиции новой постановки театра — «Распутин». Ожидается, что именно этой премьерой торжественно откроется новое здание.

Тем временем танцоры уже обживают гримерки, причем их подготовили не только для «казаков», но и для приезжих артистов. В театре танца считают, что сцена не должна пустовать.

Помещение на улице Доватора, где несколько десятилетий базировались «Казаки России», остается за театром. В нем остались детская студия, гримерный и транспортный цеха.

— Мы получили здание для «Казаков России». Теперь мы не бездомные — у нас свой дом! Для нормальной работы здесь все есть. Не хватает одного — нас сюда полностью запустить вместе со зрителями. Мы можем только репетировать, но нам хочется, чтобы зритель присутствовал, и мы могли его радовать своими постановками, своей концертной деятельностью. Надо, чтобы здесь все гудело и шумело! — Пожелал Леонид Милованов.
Октябрь
Казаки России
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Считаете
6 минут назад
Викторм, надо было отдать потной молодёжи?
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Да уж
17 минут назад
У нас храм искусства не обязательно, хотя искусство должно пренадлежать народу(Ленин)
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Викторм
21 минуту назад
Как так получилось, что такое большое здание за столько денег досталось этим потным плясунам? Я их не смотрел и не собираюсь. В чем дело? Как это произошло?! Собирались же молодежное что-то параллель но вести и так далее...
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Жесть
12 минут назад
Свое мнение оставьте при себе!!! Потную молодежь ничем не займешь, им не интересно все!!!
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