Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, у которой камень перекрыл желчный проток
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
«Надо, чтобы здесь все гудело и шумело» — театр «Казаки России» ждет разрешения на открытие бывшего «Октября»
Общество
279
30 минут назад
4
«Надо, чтобы здесь все гудело и шумело» — театр «Казаки России» ждет разрешения на открытие бывшего «Октября»
Пока театр улаживает разногласия с энергетиками, и готовит новую постановку.
Народный артист России, художественный руководитель театра танца «Казаки России» Леонид Милованов провел для GOROD48 экскурсию по зданию «Октября». Но не смог ответить на вопрос, когда начнутся спектакли и концерты. По словам Леонида Милованова, «РВК-Липецк» не подписывает документы.
— Нам не дают разрешения на то, чтобы мы эксплуатировали зал в полную мощь, чтобы сюда зашли 640 человек. Это невозможно по безопасности «РВК». Непонятно, вроде, по стандартам все делали, здесь раньше был кинотеатр, также люди садились, все устраивало, а теперь не устраивает. Все службы дали добро, только «РВК» не дает, — сетует Леонид Милованов.
«РВК-Липецк никаких ограничений по открытию объекта не вводил и не может вводить. При этом договорные отношения по поставке воды на хозбытовые нужды между водоканалом и ККЦ имеются», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
Пока танцоры и энергетики улаживают разногласия, в большом зале «Октября» уже ведутся репетиции новой постановки театра — «Распутин». Ожидается, что именно этой премьерой торжественно откроется новое здание.
Тем временем танцоры уже обживают гримерки, причем их подготовили не только для «казаков», но и для приезжих артистов. В театре танца считают, что сцена не должна пустовать.
Помещение на улице Доватора, где несколько десятилетий базировались «Казаки России», остается за театром. В нем остались детская студия, гримерный и транспортный цеха.
— Мы получили здание для «Казаков России». Теперь мы не бездомные — у нас свой дом! Для нормальной работы здесь все есть. Не хватает одного — нас сюда полностью запустить вместе со зрителями. Мы можем только репетировать, но нам хочется, чтобы зритель присутствовал, и мы могли его радовать своими постановками, своей концертной деятельностью. Надо, чтобы здесь все гудело и шумело! — Пожелал Леонид Милованов.
0
0
0
0
1
Комментарии (4)