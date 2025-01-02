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Происшествия
677
вчера, 22:55
1

Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской

Пострадавшая пассажирка была беременной.

Днем 2 января на улице Октябрьской в Ельце произошло столкновения трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 15:25 у дома 28 произошло столкновение автомобиля «Хавал Ф7» под управлением 46-летнего водителя и «Опеля Астра», за рулём которого находился 25-летний водитель.  От удара «Опель» врезался в стоявший автомобиль «Лада Гранта» 52-летнего водителя.

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— В результате ДТП пострадал водитель «Опеля», также медицинская помощь потребовалась 24-летней пассажирке «Лады». Предварительно установлено, причиной ДТП стало непредоставление преимущества движения водителем кроссовера «Опелю», который двигался по главной дороге, — дополнили в полиции.

Также GOROD48 стало известно, что пострадавшая женщина была беременной.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Автолюбитель
46 минут назад
Там знаки 40 надо везде ставить,улицы узкие с плохим обзором на перекрестках, не ровен час так и человека можно сбить
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