Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
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вчера, 22:55
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Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Пострадавшая пассажирка была беременной.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 15:25 у дома 28 произошло столкновение автомобиля «Хавал Ф7» под управлением 46-летнего водителя и «Опеля Астра», за рулём которого находился 25-летний водитель. От удара «Опель» врезался в стоявший автомобиль «Лада Гранта» 52-летнего водителя.
— В результате ДТП пострадал водитель «Опеля», также медицинская помощь потребовалась 24-летней пассажирке «Лады». Предварительно установлено, причиной ДТП стало непредоставление преимущества движения водителем кроссовера «Опелю», который двигался по главной дороге, — дополнили в полиции.
Также GOROD48 стало известно, что пострадавшая женщина была беременной.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
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