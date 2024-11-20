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Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Общество
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38 минут назад
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Всё самое главное про первую зимнюю пятницу.
В пятницу температура в Липецке составит от -1 до -3 градусов. Днём слабый снег, утром на дорогах гололедица.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 109, 117, 117а, 119/1, 119/2, 123/1, 123/2, 121/3, 121/4, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Зегеля, 28, 30, 30а; Писарева, 2а, 2б, 8а, 22; Плеханова, 33а; Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 21а, 43, 180.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях обесточат улицы 2-ю Садовую, 547; А.Г. Кочеткова, Астраханскую, 1, 11, 13, 15, 17, 1а, 9; Бабушкина; Баумана; Гагарина, 53, 55/1, 55/3; Водную; Д.Бедного, 2, 66а; К. Булавина; Курчатова; Тамбовскую; Третьякова; Щепкина; переулки Болотникова; Войнич; Ермака; Кулибина, 10; Ракетный; Тёплый; Щепкина; а с 16:00 до 18:00 – улицы К. Либкнехта, 20, 24; ул. Студеновскую; площади Заводскую, 1, 1а.
В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета оставят без электричества на срок до 3-х часов улицы Космонавтов, 37а, 37б; Московская, 6а, 34; 12, 12а, 24; проезды Северный, 23а, 23б; Универсальный, 14, 14/1, 14а; а также 19-й микрорайон.
Пробки
В пятницу заторов в городе даже больше обычного. Справиться с ними… не получится, а вот объехать – вполне возможно, если заранее знать дорожную ситуацию через «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.
При сотне свечей
В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 выступит Аргишти — самый известный в России исполнитель на армянском дудуке (12+).
Дудук — древний инструмент, которому более 3-х тысяч лет. В концерте прозвучат народные мелодии Армении и Востока, классические и авторские композиции. Помогут исполнителю знаменитые гости – в том числе, солист оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга гитарист-виртуоз Артур Бочкивский.
Произведения будут сопровождаться притчами и мультимедийным шоу, а одной из фишек концерта станет то, что он пройдёт при свечах – более сотни штук.
Варварское княжество и феноменальная королева
В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в 15:00 состоится открытие выставки «Варварское королевство на Дону», посвященной событиям IV-V вв. н.э. на территории Липецкого края (12+).
А вы знали, что на территории нынешнего Задонского района в указанное время находилось раннесредневековое княжество, которое древнее киевской Руси или франкской империи Карла Великого? Об этом вам расскажут сегодня на основании находок, сделанных липецкими археологами.
Сама экспозиция разделена на три части: первая повествует об этническом составе населения; вторая – о хозяйстве и земледелии; третья – о ремёслах жителей далёкой эпохи.
На все вопросы ответит лекция, которую проведёт в 15:00 преподаватель ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского кандидат исторических наук Григорий Земцов.
Он расскажет о донском торговом пути V в. н.э; о дружбе славян и кочевников; о покойниках без головы; а также о феноменальном росте «донской королевы».
Земцов умеет рассказать о древностях так, словно бы знал средневековую королеву лично
Вход на открытие выставки и на лекцию свободный. Сама выставка продлится до 10 февраля.
Театральная премьера
В Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут премьерный спектакль «Гамлет, принц датский» (16+).
В отличие от классической постановки У.Шекспира липецкие новаторы решили перенести действие ближе к современности – в начало XX века, эпоху перелома и потрясений. Тогда создавали великие произведения, пьесы, стихи, романы – хорошее время в искусстве, но сложное в жизни. На этом фоне разворачивается вечная трагедия Гамлета. По мнению постановщика Владимира Кузнецова, герою противен бесчестный мир, Гамлет - положительный персонаж, это не убийца. Он обманут более крупными злодеями.
Концерт
Любителей музыки и живого звука сегодня ждут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:33начнётся концерт Александра Акулинчева – поэта, писателя и продюсера (16+).
Вас ждут стихи и песни, приятные сюрпризы и лёгкий фуршет. С музыкантами можно будет пообщаться, сфотографироваться и взять автограф: концерт пройдёт в камерной, почти семейной, обстановке.
Кукольных дел мастерица
В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 состоится посвященная Международному дню художника арт-встреча с Юлией Душкиной (6+).
Фото vk.com/32lipetsk
Душкина – мастер кукол и руководитель инклюзивного детского кукольного театра «Ладушки». Она расскажет о профессии художника, проведёт мастер-класс по рисованию и организует выступление творческого коллектива театра, в котором все куклы созданы своими рукам.
Не курите! А если курите – стойте на месте и никуда не ходите
Госдума РФ неуклонно работает над повышением и без того гигантского уровня жизни россиян, бурлит идеями и что ни инициатива – всё в точку. Депутат Амир Хамитов предложил – ввести запрет (конечно же запрет, а что же ещё!) на курение на ходу.
Сразу в опросе SuperJob 46% разумных липчан поддержали идею депутата. Да, пока еще не 146%, но всему своё время. Аргументы примерно одинаковые: «Не нравится дышать дымом за идущим впереди человеком».
24% жителей Липецка выступили против идеи, но не потому, что им не нравится попытка регламентировать уже всё и вся, а из-за того что умненькие сограждане думают на шаг вперёд и не понимают, как наладить процесс контроля за курильщиками.
Среди курящих граждан положительно отнесся к запрету только 24%, в то время как среди некурящих — 58%. А что думаете вы? Напишите в комментариях.
Дорогие липчане! Первая зимняя рабочая неделя стремительно подошла к концу. Пора уже вовсю закупать подарки близким на Новый год, готовиться к корпоративам и т.п. Но при этом лучше держать ушки на макушке и не переставать следить за новостями в наше неспокойное время. Липчанам для этого не нужно много усилий: вся самая важная и интересная информация собрана в одном месте – на GOROD48. Всё что нужно – чаще заходить на сайт и просматривать ленту событий: всего несколько минут в течение дня и вы уже один из самых информированных людей в городе. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова.
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