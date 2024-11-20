Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу

Всё самое главное про первую зимнюю пятницу.

В пятницу температура в Липецке составит от -1 до -3 градусов. Днём слабый снег, утром на дорогах гололедица.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 109, 117, 117а, 119/1, 119/2, 123/1, 123/2, 121/3, 121/4, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Зегеля, 28, 30, 30а; Писарева, 2а, 2б, 8а, 22; Плеханова, 33а; Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5; Центральной, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 21а, 43, 180.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях обесточат улицы 2-ю Садовую, 547; А.Г. Кочеткова, Астраханскую, 1, 11, 13, 15, 17, 1а, 9; Бабушкина; Баумана; Гагарина, 53, 55/1, 55/3; Водную; Д.Бедного, 2, 66а; К. Булавина; Курчатова; Тамбовскую; Третьякова; Щепкина; переулки Болотникова; Войнич; Ермака; Кулибина, 10; Ракетный; Тёплый; Щепкина; а с 16:00 до 18:00 – улицы К. Либкнехта, 20, 24; ул. Студеновскую; площади Заводскую, 1, 1а.









В пятницу заторов в городе даже больше обычного. Справиться с ними… не получится, а вот объехать – вполне возможно, если заранее знать дорожную ситуацию через «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.





Дудук — древний инструмент, которому более 3-х тысяч лет. В концерте прозвучат народные мелодии Армении и Востока, классические и авторские композиции. Помогут исполнителю знаменитые гости – в том числе, солист оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга гитарист-виртуоз Артур Бочкивский.

















В Липецкой государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут премьерный спектакль «Гамлет, принц датский» (16+).









Любителей музыки и живого звука сегодня ждут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:33начнётся концерт Александра Акулинчева – поэта, писателя и продюсера (16+).









В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 состоится посвященная Международному дню художника арт-встреча с Юлией Душкиной (6+).













Фото vk.com/32lipetsk



Сразу в опросе SuperJob 46% разумных липчан поддержали идею депутата. Да, пока еще не 146%, но всему своё время. Аргументы примерно одинаковые: «Не нравится дышать дымом за идущим впереди человеком».









В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета оставят без электричества на срок до 3-х часов улицы Космонавтов, 37а, 37б; Московская, 6а, 34; 12, 12а, 24; проезды Северный, 23а, 23б; Универсальный, 14, 14/1, 14а; а также 19-й микрорайон.В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 выступит Аргишти — самый известный в России исполнитель на армянском дудукеПроизведения будут сопровождаться притчами и мультимедийным шоу, а одной из фишек концерта станет то, что он пройдёт при свечах – более сотни штук.В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в 15:00 состоится открытие выставки «Варварское королевство на Дону», посвященной событиям IV-V вв. н.э. на территории Липецкого краяА вы знали, что на территории нынешнего Задонского района в указанное время находилось раннесредневековое княжество, которое древнее киевской Руси или франкской империи Карла Великого? Об этом вам расскажут сегодня на основании находок, сделанных липецкими археологами.Сама экспозиция разделена на три части: первая повествует об этническом составе населения; вторая – о хозяйстве и земледелии; третья – о ремёслах жителей далёкой эпохи.На все вопросы ответит лекция, которую проведёт в 15:00 преподаватель ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского кандидат исторических наук Григорий Земцов.Он расскажет о донском торговом пути V в. н.э; о дружбе славян и кочевников; о покойниках без головы; а также о феноменальном росте «донской королевы».Вход на открытие выставки и на лекцию свободный. Сама выставка продлится до 10 февраля.В отличие от классической постановки У.Шекспира липецкие новаторы решили перенести действие ближе к современности – в начало XX века, эпоху перелома и потрясений. Тогда создавали великие произведения, пьесы, стихи, романы – хорошее время в искусстве, но сложное в жизни. На этом фоне разворачивается вечная трагедия Гамлета. По мнению постановщика Владимира Кузнецова, герою противен бесчестный мир, Гамлет - положительный персонаж, это не убийца. Он обманут более крупными злодеями.Вас ждут стихи и песни, приятные сюрпризы и лёгкий фуршет. С музыкантами можно будет пообщаться, сфотографироваться и взять автограф: концерт пройдёт в камерной, почти семейной, обстановке.Душкина – мастер кукол и руководитель инклюзивного детского кукольного театра «Ладушки». Она расскажет о профессии художника, проведёт мастер-класс по рисованию и организует выступление творческого коллектива театра, в котором все куклы созданы своими рукам.Госдума РФ неуклонно работает над повышением и без того гигантского уровня жизни россиян, бурлит идеями и что ни инициатива – всё в точку. Депутат Амир Хамитов предложил – ввести запрет (конечно же запрет, а что же ещё!) на курение на ходу.24% жителей Липецка выступили против идеи, но не потому, что им не нравится попытка регламентировать уже всё и вся, а из-за того что умненькие сограждане думают на шаг вперёд и не понимают, как наладить процесс контроля за курильщиками.Среди курящих граждан положительно отнесся к запрету только 24%, в то время как среди некурящих — 58%. А что думаете вы? Напишите в комментариях.