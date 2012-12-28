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В России
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сегодня, 09:59

За ночь над четырьмя регионами РФ было уничтожено 25 беспилотников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, за ночь в Краснодарском крае были перехвачены 14 беспилотников.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — сообщает Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью 28 ноября два района – Славянский и Красноармейский – подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

В результате в Славянске-на-Кубани пострадала хозяйка частного дома, на который упали обломки дрона ВСУ. Женщине оказали медицинскую помощь, но в больницу ложиться она отказалась. Также осколками посекло один автомобиль.

«В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

На местах падения обломков БПЛА работают экстренные и оперативные службы. Оценка ущерба будет проведена в ближайшее время. Кроме того, Кондратьев пообещал содействие в восстановлении поврежденного имущества.
беспилотники
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