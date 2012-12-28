За ночь над четырьмя регионами РФ было уничтожено 25 беспилотников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, за ночь в Краснодарском крае были перехвачены 14 беспилотников.