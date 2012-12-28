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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: мокрый снег, как бороться с диабетом, инфоцыганку посадили в тюрьму

Представляем информационную картину наступившего дня.

Снег

Температура в Липецке днём от 0 до +2 градусов. Ожидаются небольшие снег и мокрый снег.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 9 микрорайон, 20, 21, 21а; Калинина, 1,1в, 38, 65, 65б; Ново-Весовой, 18, 19, 20, 21, 22; Ударников, 8, 10а, 12а, стр. 12а, 13б, 20, 21, 22, 24, 27а; на площади Петра Великого, 4а.

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Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Калинина, Ново-Весовой, Пролетарской, Радиаторной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, Ударников.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 отключат электричество на улицах А.Г. Кочеткова, Арсеньева, Бабушкина, Базарной, Бардина, Баумана, Белорусской, Гражданской, И.Г. Гришина, Литейной, О.Дундича, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Советской, Стасова, Тадалихина, Третьякова, Фадеева, на площади. Заводской, в переулках Космическом, Свободном, в садовлдчестве «Сокол 2».

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов обесточат улицы Алмазную, Астраханску.ю, В.Бачурина.

Пробки

С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.


Против диабета

Значимое событие состоится сегодня в 10:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке – профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом: Диабет: знай, контролируй, живи» (12+).

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Специалисты городских поликлиник № 2 и № 4 измерят ваш рост и вес и вычислят индекс массы тела; определят уровень глюкозы в крови; проведут обследование на биоимпедансметре и кардиовизоре. А ещё вы получите массу полезной информации о профилактике и борьбе с заболеванием.

«Онегин»

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 приглашает на пушкинскую классику в спектакле «Онегин» (12+).

Роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, одно из самых значительных произведений русской словесности. Спектакль приурочен к юбилейному году А.С. Пушкина и выпущен как творческий проект актёра и режиссёра театра Евгения Азманова.

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Тургеневская барышня. Немолодая, но влюблённая

Русская классика сегодня будет царить и в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 2). В 18:00 здесь представят комедию «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)» (12+).

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По произведениям И.С. Тургенева. Тихая жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть тихой с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в Беляева несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы. Ни муж хозяйки, ни давний ее друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство.

И у камней есть душа

Эко-спектакль «Прикосновение» (6+) покажут в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (6+).

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Иван Карпов

Постановка известного липецкого режиссёра Ивана Карпова. Это необычный спектакль-перформанс, который позволит вам и вашим детям почувствовать красоту и гармонию первозданной природы, став частью мира, где коряги, камни, капли воды и порывы ветра обладают собственной душой.

50-летние липчане гораздо увереннее 30-летних

Если бы у липчан, разменявших 50-летний рубеж, была бы возможность вернуться на 10 лет назад и встретиться с самими собой, то 18% из них поддержали бы себя фразой: «Всё правильно делаешь, продолжай!». Такой ответ в опросе SuperJob дали 18% опрошенных – самый высокий результат.

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Жители до 30 лет чаще всего давали ответ: «Учись!» - 16%, а среди 40-летний одинаковой популярностью пользуются оба варианта – 12%.

Какие важные советы дали бы себе опрошенные? Среди 30-летних по 8% голосов набрали такие как Береги здоровье!» и «Будь решительнее!». 40-летние выбирают советы: «Выбери другую профессию!», «Не жди — действуй!» и «Трудись больше!» - по 7% голосов. Граждане 50+ посоветовали бы себе бережнее относится к здоровью.

Кинопремьеры

По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с новинками.

«Манюня. Приключения в деревне». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Денис Гуляр (6+).

Манюня, Наринэ и Каринэ на летние каникулы отправляются в деревню к бабушке, где сталкиваются со скучными и однообразными днями, но неожиданные события заставляют их взглянуть по-новому на деревенскую жизнь.

В ролях: Екатерина Темникова, Ольга Тумайкина, Карина Каграманян.



«Вампиры лёгкого поведения». Великобритания, 2024. Комедия. Режиссёр Эрос Лин (18+)

Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роуэн живут тихой жизнью идеальной счастливой семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роуэн узнают секрет, который родители скрывали долгие годы. Их семья – вампиры.

В ролях: Дэмиен Льюис, Софи Ди Мартино, Шон Паркес.
«За слова отвечаю». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Виталий Дудка (16+).

Звезду мотивационных тренингов Свету Солнце сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы — это её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

В ролях: Оксана Акинбшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова.



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Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Сначала новые
60+
1 минуту назад
А я бы уплыла на какой - нибудь необитаемый остров. Где тёплое море. Подальше от всех. Чтобы никого не видеть и не слышать. Лет на 10.
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Ну да, ну да
25 минут назад
Библиотека это как раз то место, где необходимо организовать борьбу с диабетом, впрочем всё как всегда в России.
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Лида
сегодня, 08:12
Я бы вернулась на 35 лет назад СССР
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Электорат
сегодня, 08:00
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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