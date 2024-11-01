Липецкий Клуб городского жителя обменялся опытом с тульскими коллегами

Такой обмен опытом помогает повышать качество жизни в российских городах.



Активисты липецкого Клуба городского жителя обменялись опытом в работе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) с тульскими коллегами на межрегиональном семинаре.Об опыте Тульской области по развитию института ТОС рассказала член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова. Узнали липчане и о реализации в Туле проекта «Наш город». Этот проект вошел в ТОП-100 номинантов Всероссийской муниципальной премии «Служение».Глава Тулы Алексей Эрк подчеркнул важность совместной работы ТОС, старейшин и администрации. Это сотрудничество помогает развивать территории и улучшать жизнь людей.— Поддержка и развитие института территориального общественного самоуправления остается в числе приоритетных направлений работы городской Думы и администрации. Наша задача – поддерживать начинания наших активистов и быть с ними в прямом и открытом диалоге, — сказал мэр Тулы.В свою очередь члены липецкого «Клуба городского жителя» представили свои проекты по развитию дворов и благоустройству территорий.— Это уже вторая поездка по обмену опытом для наших активистов. Мы побывали в Воронеже, сейчас в Туле, запланирован визит в Тамбов. Для нас это важное направление по поддержке инициатив жителей в развитие местного самоуправления. Иногда бывает очень полезно посмотреть на свои достижения со стороны и узнать о деятельности коллег, — отметила Екатерина Пинаева, депутат горсовета и координатор проекта «Клуб городского жителя».Поездка в Тулу стала возможной благодаря проекту «Клуб ТОС», который выиграл конкурс на получение субсидии от городского бюджета для поддержки социальных проектов.Проект реализуется при поддержке департамента развития территорий администрации города.