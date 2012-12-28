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В Липецке усилится ветер
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни резко похолодает. Дожди продолжаться, а затем выпадет снег.
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