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Здоровье
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сегодня, 10:09
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В Липецкой области зарегистрирован первый в этом сезоне случай отравления грибами
Пожилая женщина почувствовала себя плохо, отведав консервированных грибов.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, пациентка жаловалась на тошноту, рвоту и жидкий стул. Но в стационаре она провела всего сутки — потом пенсионерке стало заметно лучше и её выписали.
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