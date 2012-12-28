Пожилая женщина почувствовала себя плохо, отведав консервированных грибов.

В Липецкой области зарегистрирован первый в этом сезоне случай отравления грибами. В отделение острых отравлений БСМП №1 Липецка поступила пенсионерка, которая отравилась консервированными грибами. Правда, какими именно, она не знает — грибами женщину угостили. Отведав их, женщина почувствовала себя плохо. Ее родные сразу забили тревогу и привезли пенсионерку в больницу.Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, пациентка жаловалась на тошноту, рвоту и жидкий стул. Но в стационаре она провела всего сутки — потом пенсионерке стало заметно лучше и её выписали.