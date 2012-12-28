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сегодня, 10:09
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В Липецкой области зарегистрирован первый в этом сезоне случай отравления грибами

Пожилая женщина почувствовала себя плохо, отведав консервированных грибов.

В Липецкой области зарегистрирован первый в этом сезоне случай отравления грибами. В отделение острых отравлений БСМП №1 Липецка поступила пенсионерка, которая отравилась консервированными грибами. Правда, какими именно, она не знает — грибами женщину угостили. Отведав их, женщина почувствовала себя плохо. Ее родные сразу забили тревогу и привезли пенсионерку в больницу.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, пациентка жаловалась на тошноту, рвоту и жидкий стул. Но в стационаре она провела всего сутки — потом пенсионерке стало заметно лучше и её выписали.
грибы
отравление
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Комментарии (2)

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Биолог
49 минут назад
Пожалуйста, не берите грибы, которые не знаете. Не покупайте на руках маринованные грибы. Вы ведь не знаете, что там. У меня подруга сварила суп из свинушек. Помню, что условно съедобные. Решила себя проверить, посмотрела в поисковике, а их уже к ядовитым отнесли. Разрушают эритроциты крови. Хорошо, не успела Галя этот суп съесть. Когда в институте училась, об этом информации ещё не было. Старые грибы тоже опасны - накапливают продукты распада. Будьте осторожны. Не всегда при отравлении грибами людей можно спасти.
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Грибница
сегодня, 11:25
На фото поплывушки, или толкачики! Мои любимые грибы.
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