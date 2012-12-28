Обязательные работы заставили липчанина вспомнить об алиментах на семилетнего сына

Мужчина задолжал 100 тысяч рублей.

Липчанин задолжал по алиментам на содержание 7-летнего сына 100 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина знал о возбужденном в отношении него производстве, но уклонялся от исполнения решения суда. В результата на должника был составлен административный протокол о неуплате алиментов по части первой 5.35.1 КоАП РФ и суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ.Тогда мужчина полностью погасил задолженность.