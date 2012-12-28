Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Общество
136
сегодня, 16:36
Обязательные работы заставили липчанина вспомнить об алиментах на семилетнего сына
Мужчина задолжал 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина знал о возбужденном в отношении него производстве, но уклонялся от исполнения решения суда. В результата на должника был составлен административный протокол о неуплате алиментов по части первой 5.35.1 КоАП РФ и суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ.
Тогда мужчина полностью погасил задолженность.
0
1
2
0
0
Комментарии