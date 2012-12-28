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сегодня, 09:04
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Елец на выборах губернатора голосует в два раза активнее, чем Липецк

В первый день голосования явка в регионе превысила 23%

По данным областной избирательной комиссии, в первый день трехдневного голосования на выборах губернатора региона явка составила 23,32% В Липецке показатель заметно ниже - 11,31%. В областном центре самыми активными оказались избиратели, территориально относящиеся к ТИК № 2 Октябрьского округа, но и у них лишь 12,07%. Жители Ельца оказались чуть ли не вдвое сознательнее липчан: проголосовал уже каждый четвёртый – 25,71%. Лучшую явку среди районов показал Грязинский – 41,58%. Наименьший показатель у Липецкого округа - 21,39% Выбирать губернатора жители региона будут ещё два дня – субботу и воскресенье.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
не-а чё
10 минут назад
Потому,что живущие и работающие в Липецке,прописаны в Ельце.
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Да уж
20 минут назад
Цирк
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