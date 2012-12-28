«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Автомобилист и юрист может стать начальником областного управления строительства и архитектуры
«Приношу извинения Козину Евгению Борисовичу, его жене, жителям Липецка, да и всей страны...»
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
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сегодня, 09:04
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Елец на выборах губернатора голосует в два раза активнее, чем Липецк
В первый день голосования явка в регионе превысила 23%
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