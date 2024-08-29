Водитель сломал зеркало автомобиля о спрятанное в кустах бревно на улице Салтыкова-Щедрина

Мужчина позвонил в редакцию с просьбой обратить внимание властей на исторический уголок Липецка.



Месяц назад, 24 июля, липчанин Владимир выехал от своего дома на улице Салтыкова-Щедрина, и направился в сторону Петровского спуска. По пути ему встретилась «ГАЗель».Разъезжаясь с ней, он чуть прижался к кустам, и в этот момент услышал характерный звук удара — в зарослях его подстерегало бревно, оставшееся после опиловки деревьев. Бревно сломало зеркало автомобиля.— Жалко было времени, так как пришлось долго ждать наряд ГАИ — нужны были документы для оформления повреждения по КАСКО. Да и сама процедура не из приятных и длительных. Но вопрос в другом. Я после этого начал звонить по разным организациям, чтобы улицу привели в порядок. Но меня пересылали от телефона к телефону, а потом и вовсе предложили написать заявление. Но зачем нам тогда чиновники, если все нужно делать только после обращений, — справедливо задался вопросом липчанин.Дело в том, что на улице Салтыкова-Щедрина заросли местами выходят на проезжую часть где-то на метр, чем крадут полезное пространство дороги, тротуаров же, на этой улице местами просто нет из-за плотной застройки.— В конце улицы отремонтировали храм, сделали купель. Поэтому улица стала привлекательной для водителей и опасной для пешеходов. Во время ремонта дороги я обращался с просьбой сделать лежачие полицейские. Но мне ответили, что в этом месте жилая зона, поэтому водители должны соблюдать скоростной режим. Но это не всегда происходит, — говорит Владимир.За комментарием мы обратились в администрацию Липецка. Нам ответили, что на улице Салтыкова-Щедрина от курорта до Успенского храма действуют правила дорожного знака 5.21 и 5.22 «Жилая зона». Согласно п. 17 и п. 10.2 Правил дорожного движения Российской Федерации в жилой зоне запрещается сквозное движение транспортных средств, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. Движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 20 км/ч.Таким образом, в мэрии посчитали, что обустройство искусственной дорожной неровности нецелесообразным, кроме того, в районе здания Липецкого курорта обустроены две дорожные неровности, соответствующие требованиям ГОСТа.«В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», искусственные неровности устраивают:- перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов;- перед опасными участками дорог;- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств;- в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий», - сказано в ответе.А вот по зарослям ждать ответ пришлось дольше. В итоге нам сообщили, что часть деревьев растет на землях «Липецккурорта», а часть — в охранной зоне газопровода, а городские службы должны следить уже за порослью в районе индивидуальных домов. Так что задача усложняется. Но за месяц ситуация на улице так и не изменилась.