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сегодня, 16:32
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Водитель сломал зеркало автомобиля о спрятанное в кустах бревно на улице Салтыкова-Щедрина

Мужчина позвонил в редакцию с просьбой обратить внимание властей на исторический уголок Липецка.

Месяц назад, 24 июля, липчанин Владимир выехал от своего дома на улице Салтыкова-Щедрина, и направился в сторону Петровского спуска. По пути ему встретилась «ГАЗель».

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Разъезжаясь с ней, он чуть прижался к кустам, и в этот момент услышал характерный звук удара — в зарослях его подстерегало бревно, оставшееся после опиловки деревьев. Бревно сломало зеркало автомобиля.

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Пенек подкрался незаметно

— Жалко было времени, так как пришлось долго ждать наряд ГАИ — нужны были документы для оформления повреждения по КАСКО. Да и сама процедура не из приятных и длительных. Но вопрос в другом. Я после этого начал звонить по разным организациям, чтобы улицу привели в порядок. Но меня пересылали от телефона к телефону, а потом и вовсе предложили написать заявление. Но зачем нам тогда чиновники, если все нужно делать только после обращений, — справедливо задался вопросом липчанин.

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Дело в том, что на улице Салтыкова-Щедрина заросли местами выходят на проезжую часть где-то на метр, чем крадут полезное пространство дороги, тротуаров же, на этой улице местами просто нет из-за плотной застройки. 

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— В конце улицы отремонтировали храм, сделали купель. Поэтому улица стала привлекательной для водителей  и опасной для пешеходов. Во время ремонта дороги я обращался с просьбой сделать лежачие полицейские. Но мне ответили, что в этом месте жилая зона, поэтому водители должны соблюдать скоростной режим. Но это не всегда происходит, — говорит Владимир.

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Один из немногих тротуаров в частном секторе

За комментарием мы обратились в администрацию Липецка. Нам ответили, что на улице Салтыкова-Щедрина от курорта до Успенского храма действуют правила дорожного знака 5.21 и 5.22 «Жилая зона». Согласно п. 17 и п. 10.2 Правил дорожного движения Российской Федерации в жилой зоне запрещается сквозное движение транспортных средств, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. Движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 20 км/ч.

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Таким образом, в мэрии посчитали, что обустройство искусственной дорожной неровности нецелесообразным, кроме того, в районе здания Липецкого курорта обустроены две дорожные неровности, соответствующие требованиям ГОСТа.

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«В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», искусственные неровности устраивают:

- перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов;
- перед опасными участками дорог;
- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств;
- в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий», - сказано в ответе.

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Чей куст будешь?

А вот по зарослям ждать ответ пришлось дольше. В итоге нам сообщили, что часть деревьев растет на землях «Липецккурорта», а часть — в охранной зоне газопровода, а городские службы должны следить уже за порослью в районе индивидуальных домов. Так что задача усложняется. Но за месяц ситуация на улице так и не изменилась.

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ДТП
благоустройство
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Комментарии (6)

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рацпредложение
21 минуту назад
отправить избыток чиновников на СВО - в штурмовые подразделения
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Поделом
сегодня, 18:25
Странный этот пострадавший; ведь он сам описывает, что не мог добиться уборки после опиловки, так неужели нельзя было наперёд угадать, куда службы могли убрать бревно ?! Поди, сам так же бы сделал на их месте.
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Не эксперт
сегодня, 18:17
Пеньки и сучья убирать кто нибудь собирается? Касается жилых домов где была опиловка в этом году!?
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мама, дорогая
сегодня, 18:06
Разделяй и властвуй! Это моё-это не моё , поэтому в городе и бардак повсюду. Пусть мэр города сам наводит порядок в городе Липецке, если подчиненные ему чиновники не хотят работать!
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Блондинка
сегодня, 16:59
Наказать бревно!Ишь,подлое,притаилось!
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Да уж
сегодня, 16:53
Какие тротуары? Там зимой двум машинам сложно разъехаться!
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