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вчера, 17:47
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«Мне кажется, работодатели только и ждут выпускников»

В поиске сотрудников молодым людям помогает центр занятости Липецкой области и система «Патронаж.Кадры».

Диана Гаджиева уже две недели работает лаборантом на одном из предприятий региона. В этом году девушка с отличием закончила Усманский промышленно-технологический колледж по специальности агроном. Найти работу помогли в центре занятости.

- Сейчас выпускников очень много где берут. Мне кажется, их только и ждут, - уверена Диана. - Работа мне понравилась с первого дня. У нас очень дружный коллектив. Если мне что-то непонятно, всегда можно спросить, тебе помогут. В компании есть система наставничества. Очень приятно, что заработная плата достаточно высокая.

Диана – активный пользователь цифровой платформы «Патронаж. Кадры».  К системе подключены почти 9 тысяч выпускников вузов и сузов региона. За каждым закреплен специалист, который сопровождает его в течение всего процесса, от создания резюме до момента трудоустройства. Адресат получает актуальную информацию о вакансиях и может в течение дня обращаться за консультацией к специалисту центра занятости. Липецкая область первая, кто внедрил этот проект в работе с выпускниками учебных заведений.

Благодаря проекту в этом году в регионе трудоустроено более 3,5 тысяч выпускников вузов и техникумов. Больше половины из них работают по специальности.

- Найти работу после завершения учебного заведения бывает сложно, проект «Патронаж.Кадры» создан как раз-таки для оказания помощи выпускникам в данной ситуации. Вакансии подбираются в зависимости от образования и пожеланий о заработной плате и месте работы. Консультацию можно получить с помощью чат-бота в удобное для участника время или посетить офис, где также можно задать интересующие вопросы, - пояснила директор центра занятости населения Липецкой области Мария Маслакова.

Чаще всего липецкие выпускники устраиваются работать электриками, сварщиками, операторами станков ПУ, механиками, а также учителями.

Сегодня вице-губернаторы Юлия Котлярова и Ольга Белоглазова встретились в липецком Центре молодежной карьеры с выпускниками – участниками пилотного проекта «Патронаж. Кадры». Они выслушали мнение тех, для кого этот проект был создан и работает.








Молодые липчане отметили ненавязчивость работы системы, внимание к личным пожеланиям, а также большое количество предлагаемых вакансий. Многие сумели трудоустроиться в течение месяца после получения диплома. Участники встречи предложили подключать к системе не только студентов последних курсов, но и тех, кому нужна производственная практика.  







«Мы заинтересованы в том, что служба занятости, учреждения профессиональной подготовки, предприятия совместно решали кадровые вопросы, выстраивая долгосрочную стратегию. Они должны помогать выпускникам школ делать правильный выбор, куда пойти учиться, и потом сопровождать специалистов, помогать им в прохождении практики. Тогда у нас не будет дефицита трудовых ресурсов и безработицы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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Комментарии (20)

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Нервная мать
вчера, 21:38
Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала! Жалко нынешнюю молодежь! Если нет богатых родителей или покровителей, то самим сложно добиться чего-то. На оценки никто не смотрит. Еще кто наглый и пробивной, то устроится неплохо, а застенчивым- дорога в никуда.. .
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50+
вчера, 21:05
Друзья берегите здоровье смолоду и не таскайте тяжелые рюкзаки! Я по молодости брался за любую тяжелую работу , а как 50 стукнуло - все посыпалось - ноги, спина. Смотрю на доставку, да и на тех кто в спортзале ворочает- жалею их.
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Смит
вчера, 20:58
"Чаще всего выпускники устраиваются механиками, сварьщиками, операторами станков с ПУ". Ну да, ну да. Только таких вакансий всего штук 30 на город наберётся, а остальные 90% продавцы и курьеры.
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Партработник
вчера, 20:38
Идите на * в МФЦ, там получку подняли на 1000 рублей. Теперь там оклады 10 000 рублей. Но премии при этом сократили.
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Житель
вчера, 19:38
Пусть трактор работает ,он железный !
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Безмасочник
вчера, 20:07
Верная мысль. Но работать и кони, и ослы могут.
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параллельная
вчера, 19:31
вселенная
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Дурак
вчера, 19:09
Где-то написали, что в Липецкой области в 2024 году выпустят 3,4 тыс. человек с высшим образованием и 6,9 тыс. человек со средним профессиональным образованием, а еще где-то, что с мая анкетирование в системе прошли 9000 студентов последних курсов, более 3500 человек трудоустроились, причем большинство в соответствии со своей специальностью (не для печати)
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Житель
вчера, 19:04
Проект «Патронаж.Кадры» работает только в Липецке или и в других местах области?
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Васёк
вчера, 20:36
Он и тут не работает. Вот эффективные менеджеры и придумывают всякую ерунду, чтобы туда людей затащить, чтобы потом отчёты составить. Туда никто не идет.
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Житель
вчера, 19:01
Проект «Патронаж.Кадры» работает только в Липецке или и в других местах области?
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Человек
вчера, 19:00
напишите, честно, почему не идете на вакансии, открытые в ЦЗН?
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