«Мне кажется, работодатели только и ждут выпускников»

В поиске сотрудников молодым людям помогает центр занятости Липецкой области и система «Патронаж.Кадры».

Диана Гаджиева уже две недели работает лаборантом на одном из предприятий региона. В этом году девушка с отличием закончила Усманский промышленно-технологический колледж по специальности агроном. Найти работу помогли в центре занятости.- Сейчас выпускников очень много где берут. Мне кажется, их только и ждут, - уверена Диана. - Работа мне понравилась с первого дня. У нас очень дружный коллектив. Если мне что-то непонятно, всегда можно спросить, тебе помогут. В компании есть система наставничества. Очень приятно, что заработная плата достаточно высокая.Диана – активный пользователь цифровой платформы «Патронаж. Кадры». К системе подключены почти 9 тысяч выпускников вузов и сузов региона. За каждым закреплен специалист, который сопровождает его в течение всего процесса, от создания резюме до момента трудоустройства. Адресат получает актуальную информацию о вакансиях и может в течение дня обращаться за консультацией к специалисту центра занятости. Липецкая область первая, кто внедрил этот проект в работе с выпускниками учебных заведений.Благодаря проекту в этом году в регионе трудоустроено более 3,5 тысяч выпускников вузов и техникумов. Больше половины из них работают по специальности.- Найти работу после завершения учебного заведения бывает сложно, проект «Патронаж.Кадры» создан как раз-таки для оказания помощи выпускникам в данной ситуации. Вакансии подбираются в зависимости от образования и пожеланий о заработной плате и месте работы. Консультацию можно получить с помощью чат-бота в удобное для участника время или посетить офис, где также можно задать интересующие вопросы, - пояснила директор центра занятости населения Липецкой области Мария Маслакова.Чаще всего липецкие выпускники устраиваются работать электриками, сварщиками, операторами станков ПУ, механиками, а также учителями.Сегодня вице-губернаторы Юлия Котлярова и Ольга Белоглазова встретились в липецком Центре молодежной карьеры с выпускниками – участниками пилотного проекта «Патронаж. Кадры». Они выслушали мнение тех, для кого этот проект был создан и работает.Молодые липчане отметили ненавязчивость работы системы, внимание к личным пожеланиям, а также большое количество предлагаемых вакансий. Многие сумели трудоустроиться в течение месяца после получения диплома. Участники встречи предложили подключать к системе не только студентов последних курсов, но и тех, кому нужна производственная практика.«Мы заинтересованы в том, что служба занятости, учреждения профессиональной подготовки, предприятия совместно решали кадровые вопросы, выстраивая долгосрочную стратегию. Они должны помогать выпускникам школ делать правильный выбор, куда пойти учиться, и потом сопровождать специалистов, помогать им в прохождении практики. Тогда у нас не будет дефицита трудовых ресурсов и безработицы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.