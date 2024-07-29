На улице Советской появились эковандалы

Они ломают молодые деревья не первый год.

На улице Советской в Липецке по нечетной стороне напротив ТЦ «Европа» сломали две молодые липы.По деревьям видно, что их кто-то пытался спасти, не кроны уже высохли. Через несколько деревьев стоял еще один молодой ствол, который также был обмотан материалом, но реанимационные меры не привели к успеху.Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в этом месте случай экологического вандализма уже не первый.— Такое злодеяние было совершено и в прошлом году именно на стороне нечетных домов напротив ТЦ, сообщили в муниципальном предприятии «Зелехоз». Специалисты управления главного смотрителя, как основные заказчики, в настоящее время подсчитывают ущерб, нанесенный злоумышленниками и собирают пакет документов для подачи заявления в правоохранительные органы, — рассказали в мэрии.