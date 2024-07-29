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1149
сегодня, 14:49
25

На улице Советской появились эковандалы

Они ломают молодые деревья не первый год.

На улице Советской в Липецке по нечетной стороне напротив ТЦ «Европа» сломали две молодые липы.

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По деревьям видно, что их кто-то пытался спасти, не кроны уже высохли. Через несколько деревьев стоял еще один молодой ствол, который также был обмотан материалом, но реанимационные меры не привели к успеху.

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Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в этом месте случай экологического вандализма уже не первый.

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— Такое злодеяние было совершено и в прошлом году именно на стороне нечетных домов напротив ТЦ, сообщили в муниципальном предприятии «Зелехоз».  Специалисты управления главного смотрителя, как основные заказчики, в настоящее время подсчитывают ущерб, нанесенный злоумышленниками и собирают пакет документов для подачи заявления в правоохранительные органы, — рассказали в мэрии.
деревья
вандализм
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
123
2 минуты назад
там наверняка камер нет . сэкономили
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Фауст
3 минуты назад
Что-то мне подсказывает, что это следствие каких-то разборок между конкурентами, раз уж это не первый раз в одном месте..
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Папа коммуниста
22 минуты назад
Это всё Байден
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А шо
27 минут назад
У Вас ППС нет?Или,как платят,так и работаем.А камеры тогда Вам зачем?
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зоя
35 минут назад
а где же камеры????!!
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Лиза
50 минут назад
Неужели по камерам отследить нельзя какой идиот ломает деревья? С такими жителями наш город никогда не будет красивым и ухоженным. Одни мусор кидают где попало, другие остановки разбивают, третьи деревья ломают. Ведь вандалов можно найти и строго наказать!
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Гретта
23 минуты назад
Если бы ты вышла с анти правительственной агиткой, тебя по камерам отследили бы. А здесь брат нашего царя на ишаке катался, нечего страшного!
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Эксперт
58 минут назад
Найти эковандалов и посадить на 5 лет в обязательном порядке.
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Гость
50 минут назад
Найти и за каждое сломано дерево заставить посадить 10 по городу. А сломанных наверное много. Вот и пусть думают другие.
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zzloyzz
сегодня, 15:44
Дело рук сумасшедшего, раз не первый год это случается.
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Викторм
сегодня, 15:43
Пробовали сажать что-то посущественней, а не эти прутики?
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аналитик
сегодня, 15:36
Что толку от ваших заявлений . законодательство пора поменять в сторону ужесточения. минимальный срок от 3 лет
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