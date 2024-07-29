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Общество
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сегодня, 14:49
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На улице Советской появились эковандалы
Они ломают молодые деревья не первый год.
По деревьям видно, что их кто-то пытался спасти, не кроны уже высохли. Через несколько деревьев стоял еще один молодой ствол, который также был обмотан материалом, но реанимационные меры не привели к успеху.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в этом месте случай экологического вандализма уже не первый.
— Такое злодеяние было совершено и в прошлом году именно на стороне нечетных домов напротив ТЦ, сообщили в муниципальном предприятии «Зелехоз». Специалисты управления главного смотрителя, как основные заказчики, в настоящее время подсчитывают ущерб, нанесенный злоумышленниками и собирают пакет документов для подачи заявления в правоохранительные органы, — рассказали в мэрии.
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