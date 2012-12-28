35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского

Теперь его ждёт суд по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего неоднократно судимого и страдающего алкоголизмом жителя Астрахани, который обвиняется в оскорблении полицейского.По версии следствия, днём 11 февраля этого года пьяный мужчина нарушал общественный порядок в магазине «Мясник» на улице Неделина: он вёл себя неадекватно и ругался матом. Чтобы утихомирить дебошира, в магазин вызвали полицию. Но досталось и инспектору патрульно-постовой службы.Когда полицейский предложил дебоширу проследовать в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств произошедшего, тот нелицеприятно выразился в адрес инспектора ППС. Как говорится в обвинительном заключении, мужчина, используя грубые нецензурные слова, унижающие честь и достоинство человека, в присутствии гражданских лиц публично оскорбил инспектора, находившегося при исполнении служебных обязанностей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, теперь по статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти дебоширу грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.