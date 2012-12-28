Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Происшествия
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35 минут назад
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В улетевшей в кювет «семёрке» пострадали четыре человека
ДТП произошло в Липецком округе на 279-м километре дороги Орёл-Тамбов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали четыре человека: сам водитель и его 42-летний, 47-летний и 35-летний пассажиры.
— Причины и условия ДТП будут установлены в ходе проверки, — добавили в полиции.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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