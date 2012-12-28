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35 минут назад
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В улетевшей в кювет «семёрке» пострадали четыре человека

ДТП произошло в Липецком округе на 279-м километре дороги Орёл-Тамбов.

Сегодня в Липецком округе на 279-м километре дороги Орёл-Тамбов на участке от Косырёвки к Кулешовке 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали четыре человека: сам водитель и его 42-летний, 47-летний и 35-летний пассажиры.

— Причины и условия ДТП будут установлены в ходе проверки, — добавили в полиции.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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Комментарии (3)

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Екатерина
14 минут назад
причина одна давно следует дорогу привести в соответствие тому транспортному потоку который по ней передвигаться, постоянные уже аварии.
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Позитив
6 минут назад
Ездюков ничего не остановит, хоть взлетную полосу построй, как летали так и будут!!!
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Липчанин
8 минут назад
Полностью поддерживаю. Два года назад, дорожники из ЛГТУ провели анализ, и пришли к выводу что этот участок дороги перегружен более чем в 2 раза.
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