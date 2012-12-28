В улетевшей в кювет «семёрке» пострадали четыре человека

ДТП произошло в Липецком округе на 279-м километре дороги Орёл-Тамбов.

Сегодня в Липецком округе на 279-м километре дороги Орёл-Тамбов на участке от Косырёвки к Кулешовке 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали четыре человека: сам водитель и его 42-летний, 47-летний и 35-летний пассажиры.— Причины и условия ДТП будут установлены в ходе проверки, — добавили в полиции.