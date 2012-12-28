Поход на шашлыки довёл до суда

Шампур едва не стал орудием убийства.

В Лев-Толстовском районе направлено в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).По данным следствия, в июне этого года обвиняемая отдыхала в компании, поссорилась с женщиной и в ходе конфликта взяла шампур и стала направлять его острием в сторону знакомой, высказывая в ее адрес угрозы: «Я сейчас заколю, убью!».Женщина восприняла эту угрозу реально и обратилась в полицию.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемая вину в ходе следствия признала и раскаялась. Теперь ей может грозить до двух лет лишения свободы.