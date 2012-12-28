25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле
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Происшествия
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52 минуты назад
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25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле
Полицейские рассказали о задержании очередного магазинного вора. 25-летний житель Липецка обвиняется в краже сыра.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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