25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле

Полицейские рассказали о задержании очередного магазинного вора. 25-летний житель Липецка обвиняется в краже сыра.





В вашем браузере отключен JavaScript

По данным следствия, 1 июня из сетевого магазина на улице Космонавтов парень украл несколько упаковок сыра общей стоимостью 12 600 рублей. Сыр он просто собрал с витрины, сложил в пакет и вышел из магазина. Похищенное продал на Центральном рынке за 3 000 рублей.«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.