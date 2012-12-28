Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Администрация Липецка поможет в ремонте поврежденных БПЛА дома и бани
Происшествия
НЛМК выступил с заявлением о ночной атаке беспилотников
Общество
Обезвреживание обломков БПЛА продолжается, липчане могут услышать взрывы
Происшествия
В Ссёлках насмерть задавили 86-летнюю бабушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: подорожание коммуналки – что именно и на сколько увеличится в цене
Общество
В садоводстве под Липецком автомобиль сгорел за несколько минут
Происшествия
Внезапное ненастье с градом может накрыть Липецкую область в ближайшие часы
Погода в Липецке
Более, чем на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Все жарче и жарче, дождей не предвидится
Погода в Липецке
Под Октябрьским мостом утонул человек
Происшествия
Читать все
25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле
Происшествия
Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла
Общество
Подросток вывихнул ногу при прыжке в воду: на помощь пришли спасатели
Общество
Пять человек пострадали в столкновении «Киа» и «Митсубиси» под Липецком
Происшествия
Ведущие отечественные эксперты оценили работу правительства Липецкой области
Спорт
Липчане переживают из-за засохшей туи
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
В Елецком районе нашли тело 16-летнего подростка
Происшествия
На улице Индустриальной в Липецке покончил с собой мужчина
Происшествия
В Липецкой области почти 2,5 тысячи человек пострадали от укусов клещей
Здоровье
Читать все
Происшествия
349
52 минуты назад
3

25-летний парень украл из магазина сыр на 12,6 тысячи рублей и продал его на рынке в четыре раза дешевле

Полицейские рассказали о задержании очередного магазинного вора. 25-летний житель Липецка обвиняется в краже сыра.

По данным следствия, 1 июня из сетевого магазина на улице Космонавтов парень украл несколько упаковок сыра общей стоимостью 12 600 рублей. Сыр он просто собрал с витрины, сложил в пакет и вышел из магазина. Похищенное продал на Центральном рынке за 3 000 рублей. 

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двух лет  лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

кража
0
0
2
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Викторм
26 минут назад
Мышонок... :-)
Ответить
Foton
27 минут назад
Липецкий Рокки.
Ответить
Алекс
39 минут назад
Ну все, попал парень. За это могут и к пожизненному приговорить. Это не триллионы бюджетных денег тырить, за это условно дают или за истечением срока давности ......
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru