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сегодня, 21:54
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Липчанка пробилась в сборную России, серьёзно улучшив личный рекорд

Мария Новикова теперь выступит в матчевой встрече России и Белоруссии.

Мария Новикова из областной комплексной СШОР в Смоленске стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Мария соревновалась в толкании ядра и выступила, как никогда в жизни. В лучшей попытке липчанка толкнула 3-килограммовый снаряд на 14 метров и 87 сантиметров. Это почти на 30 сантиметров (!) лучше её личного рекорда, который ранее равнялся 14.59.

Ставшую 2-й Софию Сорокоумову из станицы Новопокровской Краснодарского края липчанка опередила всего на 8 сантиметров – 14.79. Третье место заняла Елизавета Иванова из Ярославля — 14,42.

Тройка призёров, а также занявшая 4-е место Алиса Махмутова из подмосковного Воскресенска — 14,40. Включена в сборную России для участия в матчевой встрече команд Союзного государства России и Белоруссии, которая пройдёт 16-17 июля в Бресте. При этом липчанка удостоилась честь быть первым номером сборной России.

Новикову подготовила участница Олимпийских игр-2000 Наталья Рощупкина (на фото ВФЛА тренер справа, ученица - слева).

Любопытно, что Мария, как и ей тренер – разносторонняя легкоатлетка. В прошлом году она выиграла первенство России U-16 в метании копья, которую называет своей излюбленной дисциплиной.
Лёгкая атлетика
Мария Новикова
Наталья Рощупкина
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Комментарии (2)

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Сначала новые
МАЛИНА ШИП
7 минут назад
Какая красивая! Мария, удачи и новых побед!
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Лиза
сегодня, 22:06
Молодец!
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