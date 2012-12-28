Липчанка пробилась в сборную России, серьёзно улучшив личный рекорд

Мария Новикова теперь выступит в матчевой встрече России и Белоруссии.

Мария Новикова из областной комплексной СШОР в Смоленске стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.Мария соревновалась в толкании ядра и выступила, как никогда в жизни. В лучшей попытке липчанка толкнула 3-килограммовый снаряд на 14 метров и 87 сантиметров. Это почти на 30 сантиметров (!) лучше её личного рекорда, который ранее равнялся 14.59.Ставшую 2-й Софию Сорокоумову из станицы Новопокровской Краснодарского края липчанка опередила всего на 8 сантиметров – 14.79. Третье место заняла Елизавета Иванова из Ярославля — 14,42.Тройка призёров, а также занявшая 4-е место Алиса Махмутова из подмосковного Воскресенска — 14,40. Включена в сборную России для участия в матчевой встрече команд Союзного государства России и Белоруссии, которая пройдёт 16-17 июля в Бресте. При этом липчанка удостоилась честь быть первым номером сборной России.Новикову подготовила участница Олимпийских игр-2000 Наталья Рощупкина ().Любопытно, что Мария, как и ей тренер – разносторонняя легкоатлетка. В прошлом году она выиграла первенство России U-16 в метании копья, которую называет своей излюбленной дисциплиной.