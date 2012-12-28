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У банка на улице Космонавтов «Квадра» потеряла 40 тысяч рублей
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144
19 минут назад
1

У банка на улице Космонавтов «Квадра» потеряла 40 тысяч рублей

И потеряет еще 10 тысяч, если в течение 10 дней не восстановит асфальт и газон на месте своей раскопки.

На прошлой неделе управление главного смотрителя мэрии принял у «Квадры» и «РВК-Липецк» 27 мест благоустройства после раскопок. На счету «Квадры» остались 111 просроченных раскопок в местах аварий на сетях, «РВК» — 90.

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Так как перерытый город достает всех, сегодня управляющего директора липецкого филиала «Квадры» Алексея Бунеева вызвали в департамент развития территории для объяснений. Вместо него ответ держал начальник правового управления филиала Вадим Плотников. Понятно, что несведущий в проблематике «плашек в три восьмых дюйма» юрист не смог бы ответить на вопросы о причинах задержек с восстановлением благоустройства заместителю председателя департамента Татьяне Инютиной, собаку съевшую на этих самых раскопках. Поэтому ему просто рассказали о предписаниях — бесконтактном способе работы чиновников с ресурсными организациями, нарушающими городские Правила благоустройства.

— Мы смогли закрыть все свои раскопки прошлого года, — только и смог сказать смущенный юрист «Квадры».

Татьяна Инютина, вся в белом, похвалила компанию за прилежание, заметив, что в прошлом году дела с приведением в божеский вид мест раскопок были в разы хуже, но все же вручила ему предостережение о недопустимости нарушения Правил благоустройства в 71 таком месте.

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— Это вам для профилактики, — мило улыбнулась Татьяна Инютина.

К концу июня на счету «Квадры» — 76 действующих разрешений управления главного смотрителя, в которых прописаны конечные сроки завершения работ на сетях с восстановлением благоустройства. 15 из них уже просрочены. Сегодня департамент развития территории составил на энергетическую компанию шесть протоколов по статье 19.5 КоАП — за невыполнение в срок законного предписания. Через 10 дней после составления такого протокола контролеры департамента вновь осмотрят места проведения работ и если не увидят восстановленные асфальт, плитку, газон, то передадут административные материалы в суд. А тот по каждому такому факту оштрафует энергетиков на 10 000 рублей.

Из-за таких штрафов «Квадра» только на одном месте — на дороге-дублере у дома № 5/6 по улице Космонавтов (район ДС «Звездный») — в октябре-ноябре прошлого года потеряла 40 тысяч рублей за игнорирование предписаний восстановить благоустройство на месте своей раскопки. Мы приехали на это место сегодня — а там снова яма! Прямо там же, где и минувшей осенью, — напротив входа в отделение Сбера! Более того, на прикрепленных пластиковыми хомутами к железным барьерам ашлагах, на которых написано, что раскопку ведет «Квадра», тщательно затертыми оказались даты завершения работ!

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— По этой раскопке как раз сегодня составлен административный протокол по статье 19.5. И если через 10 дней мы не увидим это место благоустроенным, то накажем энергетиков 10-тысячным штрафом еще раз. И так — до тех пор, пока тут не будет порядка, — сказала Татьяна Инютина.

А вот у бизнес-центра «Фрегат» на площади Петра Великого, 2 «Квадра» постаралась настелить асфальт на парковке, которую недавно раскопала. Но свежей черной заплатки, совпадающей с вырезкой энергетиков, Татьяна Инютина не увидела. Там была другая выкройка — из двух нелепых латок, которые так и не закрыли щебень в месте раскопки. На ум пришла подходящая к этому случаю современная поговорка: «Как странно, что в твоей спецовке не в попу вшиты рукава!»

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— С начала года мы выдали ресурсным компаниям, строительным и управляющим организациям 303 предписания о необходимости восстановления благоустройства. Из них по состоянию на сегодня не исполнено 51. По 50 таким случаям мы составили на исполнителей работ протоколы об административном правонарушении, из них семь — сегодня. Суды по 21 такому протоколу оштрафовали виновных на 10 тысяч рублей, — подытожила Татьяна Инютина.
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Комментарии (1)

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Позитив
5 минут назад
Очень умно, юриста отправить, ответ держать!!! Понимаю что "Квадра" монополисты, но ведь все зависит от ее руководства! Надо менять, раз не справляется!!! Так с горячей водой, еще не было такого в Липецке, чтоб вместо обещанных 14 дней, люди без горячей воды были и по 2 месяца, некоторые районы!
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