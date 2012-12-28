Общество
1169
сегодня, 14:01
2
Более, чем на 10-ти улицах Липецка отключат холодную воду
17 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители 11-ти улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой для питья подъедут по адресам: улица Коцаря, 2, улица Одоевского, 5. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Ярославской, Тихой, Ладыгина, Бригадной, Дружбы, Ковалева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Терешковой – электроэнергия в данный промежуток времени будет отсутствовать не более трех часов для отдельного домовладения.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Циолковского, Космонавтов, Советскую, Гагарина, переулок Попова.
0
0
0
4
0
Комментарии (2)