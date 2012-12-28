Более, чем на 10-ти улицах Липецка отключат холодную воду

17 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители 11-ти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6 по улице Коцаря, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Белана, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Свиридова, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, в частном секторе улиц Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство.Цистерны с водой для питья подъедут по адресам: улица Коцаря, 2, улица Одоевского, 5. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Ярославской, Тихой, Ладыгина, Бригадной, Дружбы, Ковалева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Терешковой – электроэнергия в данный промежуток времени будет отсутствовать не более трех часов для отдельного домовладения.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Циолковского, Космонавтов, Советскую, Гагарина, переулок Попова.