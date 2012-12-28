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1169
сегодня, 14:01
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Более, чем на 10-ти улицах Липецка отключат холодную воду

17 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители 11-ти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6 по улице Коцаря, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Белана, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Свиридова, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, в частном секторе улиц Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство.

Цистерны с водой для питья подъедут по адресам: улица Коцаря, 2, улица Одоевского, 5. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

17 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Ярославской, Тихой, Ладыгина, Бригадной, Дружбы, Ковалева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Терешковой – электроэнергия в данный промежуток времени будет отсутствовать не более трех часов для отдельного домовладения.

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Циолковского, Космонавтов, Советскую, Гагарина, переулок Попова.
отключение воды
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Комментарии (2)

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Гражданин Л
34 минуты назад
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Циолковского, Космонавтов, Советскую, Гагарина, переулок Попова. - ЭТО ЧТО ЗА ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ? НАС ВРОДЕ НЕ БОМБЯТ. НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ВСЕ КАБЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРОДУБЛИРОБАНЫ. НОВИТЭН ПОШЕЛ ПО СЛЕДАМ КВАДРЫ И РВК?
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Нина
сегодня, 16:01
Трудно написать число когда будет отключено электричество энергея в сетях, на улице Циолковского, космонавтов и т д, 9 00 до 18 00
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