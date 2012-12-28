Тянут и те, и эти: жильцы многоквартирного дома пытаются сменить управляющую компанию

Жильцы дома № 30 по улице 8 Марта задумали сменить управляющую компанию. Решение созрело еще зимой, когда из-за последствий коммунальной аварии на улице Барашева дом остался без отопления и горячей воды. Жильцы дома прошли весь квест с организацией собрания собственников, подали документы в Госжилинпекцию, но не тут-то было.— Самое раннее — мы сможем это сделать 1 августа. А может быть и позже. Мы не успеем подготовиться к зимнему сезону! Два месяца мы должны будем платить старой компании — «Маяк» и деньги уйдут в никуда. А с новой компанией за это время мы могли бы составить план подготовки к зиме, — объясняет желание быстрее сменить УК старшая по дому Элина Баркова.Оказалось, что тянули с документами и «Маяк» и выбранная жильцами УК. В Госжилинспекции GOROD48 рассказали, что только через месяц после поступления протокола собрания собственников жилья о выборе ООО «Городище», эта УК передала инспекции необходимые документы. А из-за того, что ООО «УО «Маяк» не предоставило заявление о расторжении договора управления домом, срок рассмотрения заявки ООО «Городище» продлен на 30 рабочих дней.Если все документы окажутся в порядке, ООО «Городище» начнет управлять домом № 30 уже 1 июля, соощили в Госжилинспекции.Таким образом, у жильцов все-таки есть шанс подготовить многоэтажку к зиме с помощью новой компании.