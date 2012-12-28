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Общество
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сегодня, 13:56
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Тянут и те, и эти: жильцы многоквартирного дома пытаются сменить управляющую компанию
— Самое раннее — мы сможем это сделать 1 августа. А может быть и позже. Мы не успеем подготовиться к зимнему сезону! Два месяца мы должны будем платить старой компании — «Маяк» и деньги уйдут в никуда. А с новой компанией за это время мы могли бы составить план подготовки к зиме, — объясняет желание быстрее сменить УК старшая по дому Элина Баркова.
Оказалось, что тянули с документами и «Маяк» и выбранная жильцами УК. В Госжилинспекции GOROD48 рассказали, что только через месяц после поступления протокола собрания собственников жилья о выборе ООО «Городище», эта УК передала инспекции необходимые документы. А из-за того, что ООО «УО «Маяк» не предоставило заявление о расторжении договора управления домом, срок рассмотрения заявки ООО «Городище» продлен на 30 рабочих дней.
Если все документы окажутся в порядке, ООО «Городище» начнет управлять домом № 30 уже 1 июля, соощили в Госжилинспекции.
Таким образом, у жильцов все-таки есть шанс подготовить многоэтажку к зиме с помощью новой компании.
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