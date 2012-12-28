Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Бизнес
231
сегодня, 10:24
Как избежать проблем с долгами за капремонт?
Примерно у 7% жителей многоквартирных домов Липецкой области есть долги за капитальный ремонт. Это касается собственников квартир в многоэтажках, включенных в региональную программу.
Фонд капитального ремонта Липецкой области активно работает с должниками.
«Мы призываем жителей вовремя оплачивать квитанции за капремонт. Если долг всё же появился, специалисты фонда помогут решить вопрос в досудебном порядке. Мы информируем собственников о последствиях неоплат, поскольку чем дольше не уплачивается долг, тем выше расходы, связанные с его погашением», – прокомментировала начальник отдела претензионно-исковой работы ФКР Липецкой области Екатерина Бакулина.
Со злостных неплательщиков Фонд взыскивает долги через суд. За прошлый год подано более 8 тысяч заявлений. Взыскано более 43 млн рублей. После вынесения судебного решения средства будут списаны со счета должника принудительно. Кроме того, собственника ждут дополнительные издержки. К примеру, при возбуждении исполнительного производства, если должник не платит добровольно в течение суток, с него будет удержан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 руб, а также его ждет блокировка расчётных счетов и запрет выезда за границу.
«Должники ущемляют права своих соседей. С 2022 года при определении очередности проведения капитального ремонта дома учитывается такой критерий, как процент собираемости взносов. Низкая собираемость может повлиять на принятие решение о годе выполнения работ», – прокомментировала заместитель генерального директора ФКР Липецкой области Лилия Чернышова.
Если у собственника тяжелая финансовая ситуация, он может оформить рассрочку. Она предоставляется на срок до одного года. В этом время пени не начисляются. Для ее получения необходимо направить заявку в ФКР Липецкой области: по электронной почте info@kapremont48.ru или оставить заявку на сайте www.kapremont48.ru в разделе «Рассрочка платежа» на главной странице.