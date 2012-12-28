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Происшествия
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сегодня, 11:52
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Усманца арестовали на 10 суток за публикацию во «ВКонтакте»
Мужчина получил наказание за публичное демонстрирование в соцсети нацистской символики.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на своей открытой странице «ВКонтакте» мужчина разместил несколько изображений нацистской символики.
В суде он признал вину.
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