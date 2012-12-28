Усманца арестовали на 10 суток за публикацию во «ВКонтакте»

Мужчина получил наказание за публичное демонстрирование в соцсети нацистской символики.

Усманский районный суд назначил 35-летнему мужчине 10 суток ареста за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Такое административное наказание было назначено мужчине по части первой статьи 20.3 КоАП РФ.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на своей открытой странице «ВКонтакте» мужчина разместил несколько изображений нацистской символики.В суде он признал вину.